【出Pool補習班#12】短訊被心儀對象已讀不回？6大禁忌話題是死因

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調查：短訊有「Beautiful」成功打開話題機會高



等待對方回覆短訊的時間，總是漫長的。等待多時的WhatsApp對話，僅只出現一個藍色剔號！被心儀對象「已讀不回」的失落感，非言語能形容，但世上有否「讀後必回」的短訊攻略呢？



雖然人的心思總讓人摸不著頭腦，但外國交友網站 Plenty of Fish 做了一個有趣的調查，該網站分析了 60,000 條訊息後，發現短訊中出現某些字，能增加對方回覆訊息的機會。對男生而言，若和異性的對話中出現「Beautiful」字眼，打開話題的成功率最高； 而女生的話，和男生的對話中出現「Nice」字眼，回覆率則最高！



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訊息已讀不回的原因可能是...



前主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，對象會對你的訊息已讀不回的原因，可能是對你沒興趣，為免給予你錯誤希望，因而想疏遠你。



Yubi分享指，曾有一位男生指與女生初次約會後，對對方大感興趣，故不停傳短訊給對方，但女方經常已讀不回。原來那次約會女生，因覺得他常在聊天和短訊中，常說同事的壊話，所以對他印象大打折扣。最後男生要靠另一朋友了解後，他才知自己被扣分的原因。Yubi 續指，「記得要說話正面，也要明白若對方常已讀不回是在含蓄地婉拒你」。



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