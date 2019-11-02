日本名牌大學生寫買春Blog爆紅　自爆只差一步就能成為AV男優

日本早稻田大學文學部3年級生篠塚康介有寫嫖妓體驗報告的習慣，在數月前被人向校方「篤灰」，結果校方不但沒有譴責他，反倒讚他文筆很好。 事件傳開後令他一夜爆紅，令他的文章瀏覽量直線上升，慢慢變成風俗界頭號人物之一，到底他成名後的生活有何改變呢？

（Twitter@sinosukedesu）

寫買春Blog爆紅

近日，篠塚康介同學出席東京電視台節目《じっくり聞いタロウ》，憶述早前一夜成名的難忘經歷。他表示自己一向以真名寫買春Blog，其後有人打小報告，令他6月時被校方傳召。

結果教務主任並沒有怪責他，反指他文筆很好，文章亦很有趣，希望他繼續加油。其後篠塚同學於Twitter公開事件，一眾網民大讚早稻田大學做法寬宏，同時亦令他的文章瀏覽量直線上升，自此一夜爆紅。

（Twitter@sinosukedesu）

成名後待遇大不同

篠塚同學爆紅後，隨即成為風俗界的「風頭躉」，超多風俗店主動聯絡他，希望請他寫文章作宣傳。他亦直言自己現時基本上都能免費去東京都內的風俗店尋歡，簡直就像擁有風俗界的「Free Pass」。

在窮究風俗之路上，篠塚同學表示，自己仍感不足，於是立志成為AV男優，勢要追求情色之極致。聲名大噪的他亦受到很多片商邀請，原本亦決定在8月尾出道拍「處男作」，沒想到臨門一腳時竟「出大事」...

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+ 8 + 7 + 6

果然免費是最貴的... 幸好還能治好。

相信在不久的將來，大家也許會在成人影片中看到篠塚同學的身影，說不定他每次拍攝完也會寫一份體驗報告呢！