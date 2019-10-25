【勵志】日本肥妹勁減67kg變美女爆紅　大方分享4招減肥秘訣

早前介紹過日本一位少女因為肥到坐爆凳，被全家圍插之下決心減肥，成功勁減67kg變成美女的勵志故事。 其後這位少女於日本爆紅，超多網民詢問她減肥心得，近日終於在個人Twitter分享自己4招減肥祕技！

早前有節目介紹綾香的勵志故事。《ザ！世界仰天ニュース》

減肥前後驚人對比

這位18歲少女叫廣瀨綾香，從小已被爺爺嫲嫲寵愛，結果變成小大胃王，升上高中時已達116kg（約256磅）。其後在家人的圍攻下，終於下決心減肥，成功變成一位纖瘦美少女，早前更有電視節目為她製作特輯（見文章下方）。

綾香從小已是位小肥妹

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綾香減肥後變成美女

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激減67kg全靠4招？！

節目播出後，有很多網民詢問綾香的減肥心得，近日她於Twitter整合4大要點，分享自己如何由116kg減至49kg，包括詳解控制飲食的細節。

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沒想到綾香進行了這般地獄式的減肥計劃，難怪她能減掉67kg... 有興趣的朋友切記量力而為，畢竟健康是最重要的！

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