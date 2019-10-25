【勵志】日本肥妹勁減67kg變美女爆紅　大方分享4招減肥秘訣

撰文：抹茶仔
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早前介紹過日本一位少女因為肥到坐爆凳，被全家圍插之下決心減肥，成功勁減67kg變成美女的勵志故事。
其後這位少女於日本爆紅，超多網民詢問她減肥心得，近日終於在個人Twitter分享自己4招減肥祕技！
早前有節目介紹綾香的勵志故事。《ザ！世界仰天ニュース》
減肥前後驚人對比
這位18歲少女叫廣瀨綾香，從小已被爺爺嫲嫲寵愛，結果變成小大胃王，升上高中時已達116kg（約256磅）。其後在家人的圍攻下，終於下決心減肥，成功變成一位纖瘦美少女，早前更有電視節目為她製作特輯（見文章下方）。
綾香從小已是位小肥妹
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綾香減肥後變成美女
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激減67kg全靠4招？！
節目播出後，有很多網民詢問綾香的減肥心得，近日她於Twitter整合4大要點，分享自己如何由116kg減至49kg，包括詳解控制飲食的細節。
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沒想到綾香進行了這般地獄式的減肥計劃，難怪她能減掉67kg... 有興趣的朋友切記量力而為，畢竟健康是最重要的！
【116kg→48kgにするためにやった運動】— あやか (@aya_ayaka1203) October 17, 2019
私は筋トレや激しい有酸素運動は続かないので基本的にやってないです。何をやるかより、いかに継続できるかを重視しています。あとは学校の体育で運動していたくらいです。 pic.twitter.com/heVfyTasmB
點擊圖片或影片重溫綾香的減肥故事
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