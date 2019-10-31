美女主播宇垣美里萬聖節扮人狼　秒殺日本第一Cosplayer

開罐
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日本TBS電視台前主播 宇垣美里自從今年成為自由身主播後，就頻頻參加Cosplay活動，因為顏值超高加上表情滿分，每次Cosplay都會成為城中熱話。

（にじめん）

扮人狼眼神「殺死人」

宇垣美里日前參加位於池袋的萬聖節活動「池袋ハロウィンコスプレフェス2019」，並以人狼造型亮相，完成度高到嚇倒網民，無論怎麼拍都完全「無死角」，而且眼神好像會勾魂奪魄！

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秒殺日本第一Cosplayer？！

是次活動另一個亮點就是曾年賺3000萬円（216萬港幣），被譽為日本第一Cosplayer的Enako （えなこ），她以《七原罪》女主角伊利沙伯造型登場，同樣十分可愛！

不過，日本2ch論壇有網民表示Enako站在宇垣美里身旁時好像被公開處刑，亦有人解釋指Enako的角色並不適合她。大家覺得怎樣呢？

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宇垣美里今年28歲，同志社大學出身，曾在校花選舉中奪冠。畢業後加入TBS電視台，開始主播生涯，直到今年4月轉為自由身。

大家覺得Cosplay的宇垣比較美，還是報新聞的比較美呢？

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