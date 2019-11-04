日本2年級數學問題　學生超天真回答引網民熱議：道德上滿分！

近日一位日本媽媽在Twitter上分享，小學二年班女兒的數學功課，問題非常簡單，是普通的時間計算題：「雪子從家裡到車站要花30分鐘，如果想要在8點50分到達車站，要在甚麼時間出門比較好呢？請說明理由。」怎料女兒的答案讓人驚訝！

相信大家都計算出答案，就是8點20分，樓主的女兒亦知道答案，不過她卻在答案欄中寫上「8點15分」，之後再解釋：因為算得太盡8點20分才出門的話很危險。老師當然不會認為那是正確的答案。

引起網民熱烈討論的數學題。（Twitter@sage_darts）

這條問題引發網民熱議，大家都能夠理解「8點15分」在算術上是錯的，不過題目表明要學生說明理由，而小女孩也確實知道答案是「8點20分」，她亦有寫出自己認為8點20分出門口太緊逼，因此才給出了「8點15分」的答案。

雖然老師認為女孩的答案不對，不過她在時間上加了5分鐘作為緩衝的「成熟表現」，令不少網民大為讚賞，直言這是日本人的美德。有網民表示，「5分前行動」是日本大力提倡的行事方式，連日文詞典都收錄其中，是指凡事都會提早5分鐘行動，以預留時間緩衝，直言老師應該給滿分甚至額外加分。

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媽媽笑言，這是「牢記父母教育女兒的表現」，她亦補充，指自己明白老師「不給予正確」的決定，亦相信老師是明白女兒的意思。有網民認為這是題目設計有問題，「要在甚麼時間出門比較好」，可以改成「最遲甚麼時間出門」。