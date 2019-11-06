【11月酒店優惠】9個$900 以下住宿連自助晚餐套票　最平僅$273！

11月沒有公眾假期，更加要好好慰勞自己，趁酒店淡季入住鬆一鬆！《開罐 Opener》為你精選9大人均900元以下連自助晚餐的酒店優惠套票，是時候去鬆一鬆！

悅品酒店‧荃灣的套票包基本房型，如需雙人床要主動提出。（資料圖片）

【1】悅品酒店‧荃灣 住宿連自助晚餐每位$273起

位於葵涌的「悅品酒店‧荃灣」推出秋日限定食住玩優惠，套票除了一晚住宿，更包入住當晚晚餐。平日可以546元包一晚雙人住宿及半自助晚餐，住客可自選一個主菜，並享用自助形式的前菜、頭盤、海鮮及甜品。

優惠期至11月30日，價格詳情：星期一至五：住宿包二人半自助形式晚餐546元起、星期六日及公眾假期：住宿包二人自助晚餐637元起。

即睇記者實測：【酒店FactCheck#7】悅品酒店 · 荃灣人均$273 住宿包半自助晚餐

+ 3 + 2

【悅品酒店‧荃灣】 地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號 電話：3891 1968

旭逸酒店半自助晚餐包一個主菜，其他前菜、甜品為自助形式。（官方網頁圖片）

【2】旭逸酒店 人均300元住宿連半自助晚餐

現時旭逸酒店正推出「食+住」優惠套票，以600元預訂一晚客房，並於酒店餐廳享用兩位的半自助晚餐（原價每位536元）。不過留意返，記得要於官網預訂，並輸入優惠碼「DSPRO」，才可以享用優惠！

+ 4 + 3 + 2

【旭逸酒店】 地址：香港葵涌圳邊街15至19號 電話：3958 8333

汀蘭居房間內部。（酒店官方圖片）

【3】汀蘭居酒店 望海套房連自助晚餐人均400元起

即日起至11月30日，在汀蘭居酒店官網預訂房間，於星期一至四晚入住，可以挑選連同自助晚餐的優惠套票，可以自選房型，望海的價錢當然再貴一點。記者就實試預訂11月12日晚住宿連自助餐套票，普通房型（「Studio」房型）價格為840元，而望海的「Bedroom With Seaview」房型價格則為920元。

大家在官網預訂時，記得要剔選「Room With Dinner Buffet」才可以查看包自助晚餐的價錢！

【汀蘭居】 地址：香港荃灣汀九青山公路123號 電話：2945 1111

麗豪酒店的自助餐有多款海鮮。（酒店官方圖片）

【4】麗豪酒店 套房連自助晚餐人均575元起

即日起至11月30日，麗豪酒店推廣「食 • 住 • 歎無限Fun住宿計劃」，包一晚住宿及自助晚餐，房價為1150元，即每人575元。於酒店官網搜尋輸入日期及入住人數，往下拉就可以剔選各款優惠套票。

即睇記者實測：【酒店FactCheck#6】沙田麗豪$1050 包高檔泰式精油Spa連住宿

【麗豪酒店】 地址：沙田大涌橋路34-36號 電話：2649 7878

北角海逸酒店自助晚餐有生蠔！（官方網頁圖片）

【5】北角海逸酒店 人均$600住一晚包自助晚餐

北角海逸酒店的優惠套票CP值也甚高！入住一晚連同二人自助晚餐，價錢為1200元（星期日至四）或1250元（星期五至六），即人均600元起就可以住一晚並享用原價468元起的自助晚餐。

【北角海逸酒店】 地址：香港北角英皇道 665 號 電話：2187 8888

自助餐有即燒蠔！（酒店官方圖片）

【6】荃灣如心海景酒店暨會議中心 人均605元起

荃灣的如心海景酒店由即日起至12月15日，正推廣「自助餐狂熱度假套餐」 ，一晚住宿連雙人自助晚餐，最平僅需1210元，即人均605元。

【如心海景酒店暨會議中心】 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

觀塘如心艾朗酒店房間內部。（酒店官網圖片）

【7】觀塘如心艾朗酒店 人均640元起

位於觀塘的如心艾朗酒店，現時所推廣的優惠套票則包自助早餐、半自助晚餐及免費享用房內迷你酒吧飲品，價錢由1280元起，即每人640元起。優惠期至11月30日，只適用於酒店官網預訂。

【觀塘如心艾朗酒店】 地址：香港觀塘創業街38號 電話：3968 8666

帝景酒店房間內有多款裝飾，超適合打卡！（資料圖片）

【8】帝景酒店 最平人均525元 更包十件Häagen-Dazs雪糕

帝景酒店的Häagen-Dazs主題客房十分吸睛，適合少女打卡！現時的入住套餐定價為1400元，包雙人自助早餐、自助晚餐，另外房內更有一個小雪櫃，放有Häagen-Dazs雪糕6杯及雪糕杏仁脆筒4支！

《Opener 開罐》的小貼士，其實這間房最高可以容納四人，如果想帶多一兩個朋友入住，可以每位加350元，同樣包自助早餐及晚餐，如果四個朋友共同入住，除返開每人僅需525元！

即睇記者實測：【酒店FactCheck#5】帝景Häagen-Dazs主題房 $1400連自助早晚餐

+ 16 + 15 + 14

【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

九龍東皇冠假日酒店房間內部（酒店官網圖片）

【9】九龍東皇冠假日酒店 人均855元住宿連自助早晚餐

位於將軍澳的「九龍東皇冠假日酒店」，現時的優惠為「家庭入住優惠」，包一晚酒店更有自助早、晚餐，價格為1710元。這個價格其實包了兩位大人一位小童，不過就算只有兩個人來，每人855元的價位都算是不錯的價錢！官網預訂時會不同套票選擇，記得選「DINE AND STAY FOR 3」，就能夠享有是次優惠。