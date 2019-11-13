22張迪士尼女主角真實生活神還原　小魚仙像特朗普、灰姑娘戴假髮

迪士尼公司的公主系列電影長做長有，先有《阿拉丁》的茉莉公主，之後就更《魔雪奇緣》的愛莎公主，每一位都如想像般優雅和充滿魅力。然而不少粉絲卻覺得公主們太過完美，略嫌離地。外國IG神人Andhika Muksin將這些公主的真實生活神還原，想不到小魚仙的雙下巴竟同特朗普如出一轍，還有灰姑娘的完美髮型居然是靠假髮！

還記得這一張小魚仙崩壞照嗎？這位IG神人又有新作，22張新的公主崩潰漫畫笑穿肚皮！（Instagram@andhikamuksin）

IG神人Andhika Muksin經常在個人社交媒體上分享自己的改圖畫作，將電影中公主的優美姿態變換成現實可見的崩潰模樣，粉絲們看到後大呼崩潰之餘，卻反而覺得這樣的公主們更貼地！

小魚仙雙下巴似足特朗普

小魚仙素來以清純、可愛、活潑、迷人而著名，但經Andhika Muksin手筆，當然要有最標誌性的雙下巴。今次有王子與她一起你儂我儂，用迷人的眼神看著像極特朗普的小魚仙，讓人不禁懷疑起王子的口味與喜好，是否與常人有異。

小魚仙的表情是否因為計劃良久，終於得手，而暴露出得意的表情？（Instagram@andhikamuksin）

灰姑娘性別成疑 變裝皇后假冒？

現時已經年屆88歲高齡的灰姑娘，想當年可是靠著一身華麗的衣裝及高雅的髮型，而俘虜了少男少女的心。現在經過Andhika Muksin重現畫面，原來灰姑娘的頭髮居然是假髮。難道灰姑娘的真身是變裝皇后？

其實也無需大驚小怪。不少外國明星如Cardi B和Nicki Minaj、還有名媛Kim Kardashian，她們在出席宴會時，也是佩戴假髮的。這樣看來，灰姑娘當年已經佩戴假髮，可是引領潮流的時尚界第一把手！

王子默默看著灰姑娘的假髮，心想：「難道灰姑娘是尼姑下山？」（Instagram@andhikamuksin）

公主崩壞生活照大公開

正如上述。Andhika Muksin在社交媒體上將公主們的醜態顯露出來，當中不止灰姑娘與小魚仙，連《風中奇緣》的寶嘉康蒂、《阿拉丁》的茉莉公主也慘遭毒手，私生活照片全曝光。小編立刻將最極品、最精彩、最醜陋的22張公主總結出來！

▼▼▼▼點擊看22張公主的崩壞照▼▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

Andhika Muksin以上的新作同樣驚為天人，但其實部分迪士尼公主崩壞作品，過往已經在網路上引起熱議。其中白雪公主一根中指伸到巫婆的臉上，還有茉莉公主與寶嘉康蒂的水潤肌膚難以抵擋萬有引力，三張崩壞照在迪士尼粉絲圈中爆紅。大家對此還有印象嗎？記者立刻帶大家回味一下！

▼▼▼▼點擊看更多公主醜照▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

Andhika Muksin 筆下的「崩壞公主」實在是太搞笑了！雖然公主們的崩壞生活照超醜陋，但如此貼地的畫面卻另有一番獨特的吸引力啊！大家覺得她們可愛嗎？