7-Eleven大熱新品　印花換SANRIO陶瓷碟系列　一文睇清換購攻略

近年7-Eleven印花換購系列推出的商品相當吸引，繼農曆新年大受好評的Sanrio花形陶瓷碗，今次聯乘日本時裝品牌Lowrys Farm推出一共8款Sanrio characters陶瓷碟。Sanrio粉絲又是時候叫朋友仔一齊儲印花啦！

在今次陶瓷碟系列中，有多個經典Sanrio角色登場！除了長青角色Hello Kitty外，還有布甸狗、玉桂狗與Little Twin Stars，連於農曆新年陶瓷碗系列中缺席的XO也要加入戰團，誓要將粉絲吸引回來！

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今次Sanrio陶瓷碟系列款式與大熱日本時裝品牌 Lowrys Farm合作，整體設計走簡約圖案風格。每款陶瓷碟都配上相應顏色的Sanrio 角色，加上四邊形設計，充滿簡約時尚之餘更易收納。然而驟眼看卻不及過往櫻花形陶瓷碗吸睛，記者認為稍微扣分。

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+ 4 + 3 + 2

如果以收藏為目的，又有靚靚收納的打算，今次7-Eleven更加推木製收納架。不過定價實收$129，尺寸容量只能夠放置4隻蝶，想要完美收藏整套系列，就要足兩個收納架才可以。

不過收納架以 Hello Kitty 的蝴蝶結為設計概念，可愛之餘又可以自由組合間隔，就算當成桌面收納盒也沒有問題！

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😍今次值得儲印花嗎？

👍【1】考慮品質

現在已經不是Hello Kitty 磁石貼的年代。如果7-Eleven印花換購的商品沒有一定質素，相信很難招徠一群固定粉絲。這次的陶瓷碟套裝驟眼看用料不錯，如果質素與上次Sanrio花形陶瓷碗質素相當的話，相信值得入手。

👍【2】考慮價值

7-Eleven在推出換購系列方面走精品路線，對上一次推出陶瓷系列，已經是整整9個月的事情。今次更找來日本時裝品牌Lowrys Farm合作推出新品，收藏價值立刻Up！

👍【3】考慮實用性

今次的陶瓷碟套裝不僅有Sanrio角色陪襯，更有Lowrys Farm品牌加持，無論作為餐具還是配飾都適宜。但如果你主張「無飯人生」，家裏空間又不大的話，在換購前要多加考慮了。

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Sanrio characters x Lowrys Farm 陶瓷碟換購詳情:

印花獲得日期： 2019年11月13日早上7時起 至12月24日

印花獲得方法： 於 7-Eleven 分店購物滿$20可獲得1個印花，其後每$10 可獲多 1 個印花，如此類推。例如單一消費了$50，即可換到4個印花。

精品換購方法： 由 2019 年 11 月 13 日早上 7 時起至 12 月 27 日， 儲齊 22 個印花，或 5 個印花加$22，即可隨機換購「Sanrio characters x Lowrys Farm 陶瓷碟」 1 款

😍換購小攻略！

不少人都對印花都有疑惑 —— 想要獲得精品，加錢換購還是儲夠印花換領比較划算，《開罐》Opener即刻為你計計數！

👍【換購方法1】22 個印花換領

經記者計算，最少需要$230（單一消費）就可獲得22 個印花，即可換領一款陶瓷碟。

成本：$230

記者建議： 至少一次消費$230便能獲得22個印花，如果分開消費則增加成本。如果在便利店有固定開支或不打算儲齊全套，不妨逐少消費逐少儲印花，日積月累終能換領到陶瓷碟。

👍【換購方法2】5 個印花加$22換購

經記者計算，最少需要$60（單一消費）就可獲得5 個印花，另需要加$22才能換購1款陶瓷碟。

成本：$82

記者建議： 只需要$82就能夠入手一款陶瓷碟，如果有興趣換領整套陶瓷碟，此方法會更快捷。然而此換購方法需要補上額外$22，划不划算就見仁見智了。

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