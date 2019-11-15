日本瘋傳「普通男」7大條件　網民哀號：原來我連普通都稱不上

每次聊起拍拖對象的條件時，總有不少女生表示自己要求不高，「普普通通就可以了」，但究竟怎樣才算是「普通」呢？近日Twitter瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，快來看看你夠不夠資格吧！

其實要成為別人眼中的普通男人也絕不容易。（Twitter@kancore1727）

「普通男」7大條件

Twitter近日瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，大家才明白，原來在女生口中普普通通的男生，其實一點也不普通！

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該圖片幾度於Twitter瘋傳，引起廣大網民熱議，不少人大呻難度超高，滿足以上條件的根本完全不普通，有人表示「年賺500~600萬円的30代獨身男性只有6.2%，還未減掉170cm以下、長男之類的，普通男的稀有度就跟Pokémon的神獸一樣。」

大家覺得以上條件算是普通嗎？不妨留言分享意見吧！