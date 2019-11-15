日本瘋傳「普通男」7大條件　網民哀號：原來我連普通都稱不上

撰文：抹茶仔
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每次聊起拍拖對象的條件時，總有不少女生表示自己要求不高，「普普通通就可以了」，但究竟怎樣才算是「普通」呢？近日Twitter瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，快來看看你夠不夠資格吧！
其實要成為別人眼中的普通男人也絕不容易。（Twitter@kancore1727）
「普通男」7大條件
Twitter近日瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，大家才明白，原來在女生口中普普通通的男生，其實一點也不普通！
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該圖片幾度於Twitter瘋傳，引起廣大網民熱議，不少人大呻難度超高，滿足以上條件的根本完全不普通，有人表示「年賺500~600萬円的30代獨身男性只有6.2%，還未減掉170cm以下、長男之類的，普通男的稀有度就跟Pokémon的神獸一樣。」
年収500万〜600万未満 30代男性で独身は6.2%しかいないのに、170センチ以下は含まず、、長男を除くと、、普通の男なんて幻のポケモンレベル pic.twitter.com/Xz1mjdclsU— Mon (@7bWd6yADC6aWUES) November 14, 2019
大家覺得以上條件算是普通嗎？不妨留言分享意見吧！