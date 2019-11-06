【女神】日本年輕女演員顏值排行Top10　橋本環奈只得第2？！

日本新生代女演員眾多，想突圍而出不但要做戲了得，顏值及辨識度也十分重要。大家認為現時哪位年輕女星特別吸睛呢？

（ランキングー網站）

「日本年輕女演員顏值排行2019」 Top10

日本投票網站「ランキングー！」近日公布本年度年輕女星顏值排行榜，列出現時日本國民認為最美的10位24歲以下女演員。

投票一共有12577名10至60代男女參與，快來看看你的心水有無上榜吧！

【10】芳根京子（402票）

第10位是拍攝晨間劇出身的芳根京子，今年22歲。獨特氣質一直深受國民喜愛，代表作有《累（かさね）》、《別嬪小姐》。

+ 5 + 4 + 3

【9】池田依來沙（481票）

第9位是人氣女演員兼模特兒的池田衣來沙（23歲），在女高中生間擁有極高人氣，被稱為「自拍之神」。擁有日本、西班牙及菲律賓血統的她除了顏值高外，身材十分好！代表作有《超能勁處男》、《貞子：起源》等。

+ 6 + 5 + 4

【8】松岡茉優（505票）

第8位是笑起來超迷人的松岡茉優（24歲），因《小偷家族》走紅的松岡形象十分入屋，而且超有古典美！代表作有《雙面醫生》、《水族館女孩》、《真田丸》等。

+ 4 + 3 + 2

【7】今田美櫻（548票）

第7位是今年初憑《3年A班》爆紅的今田美櫻（22歲），一雙水汪汪的大眼睛加上魔鬼身材，簡直無懈可擊！

+ 9 + 8 + 7

【6】濱邊美波（614票）

第6位是憑《狂賭之淵》真人版大放異彩的濱邊美波（19歲），一身雪白肌膚加上清純可愛的外表，令她成為動畫真人化電影、劇集的常客！代表作有《我們仍未知道那天所看見的花名》、《天才麻將少女》。

+ 6 + 5 + 4

【5】川口春奈（749票）

第5位是冷艷的正統派美人 川口春奈（24歲），在Instagram亦經常分享自己素顏，深受女生們喜愛！代表作有《一週的朋友。》、《麻辣教師GTO 》、《櫻蘭高校男公關部》等。

+ 6 + 5 + 4

【4】中條彩未（873票）

第4位是近期憑《白衣的戰士》愈來愈紅的中條彩未，英日混血的她不但有9頭身完美身材，而且氣質滿滿，深受日本年輕人的喜愛。代表作有《偽戀》、《三次元女友》等。

+ 6 + 5 + 4

【3】土屋太鳳（923票）

第3位是主演過不少青春電影、劇集的土屋太鳳，陽光笑容加上滿滿的才能，形象超級青春有活力，是新生代女演員中的佼佼者！代表作有《下町火箭》、《Orange》等。

+ 5 + 4 + 3

【2】橋本環奈 (1203票)

第2位是千年一遇美少女橋本環奈（20歲）！她的顏值相信也不用多說，雖然近期她的「豐滿」身型受網民熱烈討論，但單論美貌的話，這位小天使簡直「冇得輸」！

+ 6 + 5 + 4

【1】廣瀨鈴（2252票）

第1位是由《海街女孩日記》紅到現在的可愛教主廣瀨鈴，而且得票更拋離第2位的橋本環奈超過1000票！不知道她未來會否取代新垣結衣等人氣女星，成為新日本國民女神呢？

+ 6 + 5 + 4

大家覺得哪位才是心目中顏值最高的女神呢？不妨留言分享一下吧！

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