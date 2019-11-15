UNIQLO北角匯逆市開店推限定優惠　羽絨外套、牛仔褲減$100

下星期溫度急降低於20度，大家準備好秋冬衣服了嗎？ 今個秋冬，UNIQLO宣佈逆市開店。為慶祝新店開張，UNIQLO更推出一系列新店限定優惠。究竟新店有什麼優惠？向下拉動即刻小編推薦7款必買減價商品！

UNIQLO新店登陸北角匯

即使零售業受挫消息不斷，UNIQLO卻剛在北角開分店。新店坐落於北角北角匯商場，佔地足足8,030平方呎，最適合假日逛個夠！今次新店是UNIQLO在香港第30間分店，UNIQLO同步推出新店限定優惠，包括羽絨外套、牛仔褲等多款熱賣秋冬商品！

👇👇👇按圖看4款新店限定商品👇👇👇

全店慶賀推7日限定優惠

除了以上北角匯新店4款限定優惠商品，UNIQLO全店都推出優惠，羽絨外套、牛仔褲等秋冬必入手商品減價發售。在上月秋祭優惠未能入手的朋友就要把握機會購入了！

👇👇👇按圖看6款全店優惠商品👇👇👇

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精選商品優惠價格可圈可點

新店開張推出以上限定優惠，其中多件商品都減約$100，是否值得入手見仁見智。記者參考過往UNIQLO推廣，減價都以百元為單位，加上今次減價更包括秋冬新商品Hybrid 羽絨連帽外套，相信還是值得大家入手。

Hybrid羽絨外套系列在今季10月開始發售，以吸濕和發熱功能作為賣點，推出後受到不少用家推薦。（UNIQLO）

保暖內衣HEATTECH同樣有優惠！

HEATTECH系列質地輕薄貼身，即時多層衣服配襯也不顯臃腫，加上保暖功能有不少好評，每逢秋冬都受到不少香港人搶購。正值下週溫度下降至20度以下，畏寒的朋友們就要把握限時優惠先行購入了！

👇👇👇按圖看HEATTECH系列價格👇👇👇

新店推廣限定購物贈品

每次UNIQLO推出贈品，都受到不少粉絲喜愛。繼熱水壺與布袋後，今次新店推出UNIQLO獨家盒裝紙巾。

在 11月15日至17日期間，只要在香港及澳門各門店消費，即可換領UNIQLO獨家盒裝紙巾一盒！但要注意，每日贈品數量有限，有興趣就要盡早換購了！

【限定購物贈品】獨家盒裝紙巾（UNIQLO）

另外北角匯新店更推出限定贈品，在北角匯店單次購物滿$800，就可以獲贈指定搖粒絨毛毯（價值$199）但限額250 張，換完即止。

【限定購物贈品】搖粒絨毛毯（UNIQLO）

👍優惠資訊

優惠期間：11月15日 至 21日 優惠商店：北角匯分店 及 全線分店

👍北角匯分店資料

分店地址：香港北角渣華道 123 號北角匯二期 1 樓 121-123 及 2樓201, 221-223號舖 營業時間：星期一至日 10am-10pm

👍條款及細則