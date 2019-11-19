Ming仔公關災難失11萬粉絲　網民熱議香港7個出位YouTuber　

反修例風波持續五個多月，面對緊張的社會氣氛，網上不斷有聲音要求各界別人士出來回應事件，連一眾YouTuber都紛紛表態。《開罐Opener》數一數近日被網民指敢於發言的7位YouTuber，看看他們因為什麼原因受到熱捧，又發生了什麼事情而無奈落馬。

近日YouTuber始祖Ming仔的一條和你傾政治直播片，而成為網上熱話。事源反修例風波以來，在YouTube本坐擁40多萬粉絲的Ming仔被指一直沒表態而惹網民不滿。至今月16日，Ming仔突然以「和你傾政治 -- 我的角度」為題，直播討論修例風波的己見。

一番「淺黃」言論，加上「帛金」事件，激起不少網民怒火。（Ming仔直播片段截圖）

自稱「淺黃」的Ming仔在直播中被指多番失言，又呼籲大家不要捐款到「星火」，引起民憤。其後為平息風波，又突然華麗轉身，向「星火」捐出大額款項，尾數居然是一元（在中國傳統，一元尾數帶有有帛金意味），即使事後他作出解釋及補鑊再捐款，也難以平息網民怒火。

今次反修例風波，令不少YouTuber的受歡迎排名大洗牌。有不少敢言YouTuber如Bob叔、Jason（大J）與伍公子因而出位，更被網民封YouTube界清泉。

👇👇👇究竟有邊7位YouTuber受網民熱議呢？👇👇👇

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有不少YouTuber在反修例風波以來，一直都有在社交媒體上表態，大家喜愛的KOL又是不是其中之一呢？

👇👇👇其他KOL都有發聲👇👇👇