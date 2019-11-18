8間大學令人懷念的美景　中大天人合一夠幽靜、理大隻船好科幻　

原來作育英才的大學學府，最近一星期成了戰場。中大、理大、城大等多次發生警民衝突，示威者與警方在大學校園對峙，催淚彈、汽油彈橫飛，過往的校園打卡景點，是否已人面全非？

中文大學二號橋、理工大學出入口，本來是一條條通向校園、知識、前途的道路，不過因為反修例風波越演越烈，這些地方卻成為示威者與警方的「戰場」。香港的大學其實各有特色，亦有不少著名的美景，在衝突之中，未知是否人面全非？那些令人驚嘆的景色、建築、同學，是否已經回不去？

中大天人合一是打卡熱點。（中大FB圖片）

中文大學：

中大未圓湖+紅葉是打卡熱點，天人合一亦非常出名，加上中大的建築不算高，未有大大破壞校園的天際線，就算是建在山中，亦未有破壞清幽的感覺。

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理工大學：

理大鐘樓是地標之一，就如旺角站的恆生，是個默認的會合點。亦有網民認為，紅磚令人感覺「成間U好可靠」。同時，由著名建築師Zaha Hadid設計的賽馬會創新樓，暱稱「船」，令整間大學充滿科幻感。

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香港大學：

港大是香港精英的搖籃，有濃厚的古典氣息，舊得來很十分有韻味。港大亦有具科技感的建築，新舊之間相互融和，是具有非常重要象徵意義的學府。當中香港大學的main building（香港大學本部大樓）更是香港大學最古老的建築物，自1985年起成為香港法定古蹟，也是不少文青或畢業生打卡的熱點。

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城市大學：

城大最著名的建築當然是「三尖八角」的邵逸夫創意媒體中心，不論外觀還是內部，令人看幾多次都嘖嘖稱奇。不過城大同時有更多有趣的景點，例如傳說掂了就畢不到業的四不像。

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科技大學：

科大坐擁無敵大海景，也有充滿玩味的景點，更有一座神秘的「渡假小屋」？。動畫《Robomaster：The Animated Series》更是以科大為背景。科大的日出一直為人津津樂道。入夜之後的科大，亦有不一樣的時代感。

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浸大、嶺大、教大：

四四正正、低調的浸會大學，在夕陽下校舍顏色更加突出；位於深山（笑）、充滿小橋流水人文氣息的嶺南大學；以及同樣擁有超級海景，天幕是打卡熱點的教育大學，都有各自的性格和特色。

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不同大學都有自己的性格，和特有的風景，希望之後的同學，都可以一直欣賞到它們美麗的景色。