《我的英雄學院》片尾曲MV疑影射香港　12大看點與示威運動吻合

開罐
撰文：
最後更新日期：

由酸欠少女さユり（Sayuri）主唱的《我的英雄學院》第四季動畫的片尾曲《航海の唄》日前推出完整版MV，但MV內容疑似包含大量香港示威運動元素，引起大陸網民熱議，結果該MV於「bilibili」秒速被刪。

12大看點疑影射香港示威

《航海の唄》的MV中有不少元素疑似影射香港示威運動，如學生戴防毒面具、校園封鎖、民間記者會等等，因此引發中港台網民聯想。

↓↓↓ 點擊圖片觀看《我的英雄學院》片尾曲MV與香港示威相似情景 ↓↓↓

+10
+9
+8

除此之外，《航海の唄》的歌詞亦富濃厚的抗爭色彩，配合MV內容，很難不讓人聯想到香港示威。不過，消息傳出後，完整版MV亦於YouTube下架，現只留下早前釋出的短版可以觀看。

《航海の唄》短版MV（附中文字幕）

早前MV亦被上傳到中國知名影片網站bilibili，不少大陸網民表示聽得出弦外之音，更有人留言「午帶訴求」。不過，該MV已秒速被刪除。

（bilibili）

《我的英雄學院》

《我的英雄學院》是日本人氣動漫，作者為堀越耕平，以現代社會背景下的英雄為題材，曾被認為是能繼承《火影忍者》、《死神》、《海賊王》的新御三家之一。

日本瘋傳超準家中排行的性格分析　獨生子會為另一半奉獻所有？
日本第11屆「男生最想擁有的臉」Top10　第1名現年55歲？！
區議會選舉歷史性結果日本瘋傳　網民：有人要被送去人體奧妙展了
【人生過山車】日本潦倒男中6億円頭獎3年花光　靠兩招翻身歎世界
日本男高中生乘巴士被冤枉成痴漢　結局神反轉變甜蜜愛情故事
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。