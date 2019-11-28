《我的英雄學院》片尾曲MV疑影射香港　12大看點與示威運動吻合

由酸欠少女さユり（Sayuri）主唱的《我的英雄學院》第四季動畫的片尾曲《航海の唄》日前推出完整版MV，但MV內容疑似包含大量香港示威運動元素，引起大陸網民熱議，結果該MV於「bilibili」秒速被刪。

12大看點疑影射香港示威

《航海の唄》的MV中有不少元素疑似影射香港示威運動，如學生戴防毒面具、校園封鎖、民間記者會等等，因此引發中港台網民聯想。

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除此之外，《航海の唄》的歌詞亦富濃厚的抗爭色彩，配合MV內容，很難不讓人聯想到香港示威。不過，消息傳出後，完整版MV亦於YouTube下架，現只留下早前釋出的短版可以觀看。

《航海の唄》短版MV（附中文字幕）

早前MV亦被上傳到中國知名影片網站bilibili，不少大陸網民表示聽得出弦外之音，更有人留言「午帶訴求」。不過，該MV已秒速被刪除。

（bilibili）

《我的英雄學院》

《我的英雄學院》是日本人氣動漫，作者為堀越耕平，以現代社會背景下的英雄為題材，曾被認為是能繼承《火影忍者》、《死神》、《海賊王》的新御三家之一。