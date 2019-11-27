日本瘋傳超準家中排行的性格分析　獨生子會為另一半奉獻所有？

有不少心理學研究曾指出，人的性格會被出生順序影響，甚至愛情觀、事業亦會被影響。近日有日本節目就找來專家分析在家中排行不同，性格會有何不同，還配對家中排行不同的男女會如何相處等，大家不妨參考一下。

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超準家中排行的性格分析

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》邀請著名心理顧問五百田達成先生分析不同家中排行的人，有不同性格及愛情觀，發現每人面對愛侶時都有不為人知的一面。

該分析更一度於Twitter瘋傳，不少網民驚覺超級準，快來看看自己的性格及愛情觀有沒有中吧！

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最匹配的是何組合？

五百田先生表示，一般人戀愛是追求自己所沒有的特質，但結婚則要長久相處，喜好、性格不同就容易產生磨擦。因此最匹配的對象應是與自己家中排行相同的，即長子配長子、老么配老么。

而根據節目調查，個性最不合的組合是長子配老么，1000人裡就有823人因此離婚。

（《この差って何ですか？》）

仔細想想，不少家庭對待長子及其他兄弟姐妹的要求都不盡相同，因此培養出不同性格也不無道理。大家覺得上述分析準嗎？不妨留言分享一下吧！

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