【聖誕節】全港4大自助烘焙店　DIY聖誕蛋糕/薑餅人　最平$200起

女生都愛吃甜品，若想柴娃娃自己動手做，就需要一個設備齊全的廚房。現時有不少自助烘焙空間，材料和設備一應俱全，只要跟著平板電腦上的食譜，就可以親手製作蛋糕了。趁著聖誕快到來，《開罐Opener》集合全港4間自助烘焙店，大家不妨約閨密，嘗嘗整餅的樂趣。

【1】粉紅花牆打卡之選：Bakebe

為客人提供一人一部iPad，利用店家設計的BAKEBE App揀選電子食譜，當中有16款甜品食譜如蛋糕、馬卡龍、棒棒蛋糕等。App中列明每款甜品的難度、預計製作時間及價錢，跟著食譜內的短片示範和文字食譜做就可以。價錢由220至650元不等，視乎款式而定。

（Bakebe Facebook專頁圖片）

烘焙店除了食譜，有靚環境可以打卡也相當重要。Bakebe灣仔店佔地1800呎，尖沙咀分店上月開幕，全場佔地2000呎。店舖裝潢以夢幻粉紅色為主，環境寬敞整齊，還有專人幫忙包裝和洗碗，毋須為清潔操心。

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注意事項： 1. 定價為1人製作價錢，如欲同朋友一齊製作，則指定款式的價錢額外加30%，就可以一起體驗 。(每款甜點最多2人製作) 2. 如欲3人同行，則在指定款式的價錢額外加40%。 (只限2位家長及12歲以下小朋友) 3. 晚上7時半後的預訂，只能製作2.5小時的甜點。

Bakebe 灣仔軒尼詩道19-21號金鐘商業大廈3樓 尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場二期L1層170號

【2】即時Walk-in：Bake Your Own

店內提供超過30款甜品食譜，款式種類多，有蛋糕、馬卡龍、泡芙、杏仁酥等，還會在節日期間，推出應節的食譜，價錢由200至480元不等，視乎款式而定。電子食譜中會列明每款甜品的難度、預計製作時間及價錢。

（Bake Your Own Facebook專頁圖片）

店內地方闊落，材料和工具應有盡有，如焗爐區、攪拌器、電磁爐等，而用過的工具，有專人負責清潔。客人可以即時Walk-in，無需預約。銅鑼灣和旺角也有分店。

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注意事項： 一份甜品最多2人做，第二人須付$60同行費。第三位起須製作第二份。

​Bake Your Own 香港銅鑼灣霎東街15號OLIV 8樓全層 香港九龍旺角登打士街56號家樂坊14樓05室

【3】台灣過江龍：Home. 焙小日子

Home. 焙小日子在台中已經有三間分店，香港店是第一間海外分店。三家分店也是在商場內，過千呎地方寬敞整潔，裝潢設計以粉色為主題，提供超過40款甜品食譜，包括曲奇、杯子蛋糕、蛋糕卷等，並分成不同難度，價錢由220至500元不等，視乎款式而定。食譜除了熱門款式外，每3個月更換一次，唔怕悶。

Home. 焙小日子D2 Place店（Instagram@Home. 焙小日子）

只需要依照電子食譜上的步驟，便可以輕鬆完成蛋糕，當遇上困難，也可以向店員查詢。店內的設備、材料都十分齊全，還有微波爐、電磁爐加熱等等。完成甜品後，還有店員以專業機器清洗用具！

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Home. 焙小日子 荔枝角D2 Place 二期三樓305號 荃新天地二期地下27號舖 唐德街9號將軍澳中心地下 G42號舖

【4】24小時開放：Bake It Easy

由歌手龍小菌及其經理人邵子風做老闆，位於新蒲崗的的Bake It Easy，是少有的24小時自助烘焙店。甜品款式以夢幻系蛋糕為主，有朱古力星球、小王子、幻彩獨角獸等，其網頁上所見只列出16款蛋糕，但勝在每個蛋糕也設計特別。

（Bake It Easy Facebook專頁圖片）

客人可以根據影片及圖文教學，親手製作屬於自己的蛋糕，如遇上問題，可以要求現場蛋糕師協助。價錢由450至500元不等，視乎款式而定。

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Bake It Easy 自助烘焙 新蒲崗五芳街10號新寶中心607室

售價及款式均以官方網頁公佈為準。