日本5月牛郎刺殺案開審　受害人不死鳥Luna：希望她獲減刑

5月23日新宿發生一單震驚日本的牛郎刺殺事件，案發後Twitter流傳一張疑似全裸的傷者倒在血泊中，以及犯案女子冷靜抽煙的照片，加上該女生被捕後表示「愛他愛到想殺死他」，因而引起全城關注。 今日（12月3日）案件於東京地方裁判所開審，受害人接受採訪時表示希望疑犯能獲得減刑，究竟何解？

高岡由佳犯案後表現冷靜，還坐在地上抽煙。（Twtimez）

案件重溫

事件中的傷者是一名20歲的牛郎 琉月，經過手術及休養後，7月於個人Twitter發表復出宣言，曾一度改名成「不死鳥るな」（Phoenix Luna），喻意自己「死過翻生」。



琉月曾接受日媒訪問，交代自己與傷人女子高岡由佳（21歲）相識到發生悲劇的詳細經過，澄清並沒有坊間猜測的劈腿問題。

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案件開審前一天（12月2日），琉月接受「週刊文春デジタル」訪問，他再度透露自己雖然與高岡由佳保持客人與牛郎的關係，但其實亦發生過肉體關係。

由於肝臟受創被迫切除，作為牛郎的琉月現時已無法再喝酒，工作時只能讓同事頂酒，不過他表示自己並不憎恨高岡由佳。

（ANN NEWS）

為所愛的人「下海」

琉月透露事後才知道原來高岡由佳在背後為自己付出「所有」，甚至到風俗店工作賺錢，為的是持續在牛郎店指名他，為他貢獻每月過百萬円的業績。



琉月對此感到非常自責，表示「她為我付出這麼多，我竟都在敷衍她，又不回她訊息，又放她鴿子，我真是個渣男。」

琉月表示收過高岡由佳的謝罪信，深深感受到她的悔意，坦言「她還這麼年輕，就已經被公開樣子及名字，未來日子一定很艱辛。」因此希望她能獲減刑。

（Twitter@runaruna_000000）

其後不少網民大讚琉月超溫柔大方，留言表示「牛郎小哥，你也太聖人了吧？」、「希望這份溫柔不會再令你遭遇不測」。

Twitter原文