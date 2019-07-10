【牛郎浴血重生】不死鳥Luna康復後現身闢謠：我沒有劈腿！

5月23日新宿發生一單震驚全日本的流血事件，因Twitter流傳一張疑似全裸的傷者倒在血泊，以及犯案女子 高岡由佳冷靜抽煙的照片而引起社會極大關注。縱然犯人表示「愛他愛到想殺死他」，但仍有不少網民揣測可能與劈腿有關，近日案件中的傷者「不死鳥」終現身解畫。

高岡由佳犯案後表現冷靜，引起網民熱議。（Twtimez）

改名不死鳥復出



事件中的傷者是一名20歲的牛郎 琉月（るな），經過一番休養後，近日於個人Twitter發表復出宣言，更改名成「不死鳥るな」（Phoenix Luna），再次引起網民熱議。

有不少網民對他冷嘲熱諷，亦有人佩服他有勇氣繼續當牛郎。（Twitter@runaruna_000000）

存活率只有2成



近日琉月接受日本livedoor訪問，表示自己花了5天時間才恢復意識，其後才知道自己存活率只有兩成。醒來後沒法開口說話及走路，亦因為心理陰影而寢食不安，導致消瘦了不少。

琉月傷癒後於Twitter發表復出宣言：「很抱歉，但我活著回來了。」（Twitter@runaruna_000000）

因為網上及各媒體流傳不同傳聞及虛假報道，因此他決定出來澄清及交代整件事的因由及經過。



相識於半年前



琉月指，半年前偶然到一間Girl's Bar（女性擔任酒保的酒吧）遊玩，結識到在那裏工作的一名女生，即涉案犯人高岡由佳，不過兩人並沒有馬上交換聯絡方式。4月初開始，高岡由佳頻繁地來到琉月工作的牛郎店，又邀請他看電影、去貓Cafe等等，琉月因此於5月首次取得店內營業額No.1頭銜。



雖然他們漸漸變得親密，但仍保持「牛郎與客人」的關係，並不是傳言中的情侶關係。而且，琉月亦開始發現高岡由佳性格有點反常，情緒很容易就失控。

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上門幫忙執屋被襲擊



高岡由佳是琉月的大客戶，令他營業額直線上升。至案發當日（5月23日），高岡表示有大型貨品運到她家，想琉月幫忙一起整理，面對為自己花了巨額金錢的恩人的請求，琉月希望能盡自己所能報答她，沒想到惹來一場殺身之禍。

（示意圖）

洗澡後小盹時被刺傷



當日琉月於下午3時到訪高岡由佳家中，由於工作後十分疲累，他便借浴室洗澡後打個小盹。因為剛剛洗完澡，所以當時只穿著內褲，他亦解釋，浴血照片看似全裸只是因為角度問題。



琉月表示，小盹期間腹部突然感覺到有所不妥，醒來更發現被菜刀刺中而流血不止，神奇的是並不覺得痛。深知不妙的琉月撞開躺在身邊的高岡由佳，但她亦馬上追過來。

逃命期間，琉月聽到高岡由佳問他：「你喜歡我嗎？」，為求自保的他馬上回應：「我喜歡你！」，希望高岡會放他一馬，可惜高岡仍窮追不捨。



他在玄關拼命擺脫高岡後，乘電梯逃到公寓出入口後終於失去意識倒地，然後高岡趕到並開始坐在他身邊抽煙，就如照片般一樣。

（Twtimez）

令人意外的是，琉月表示自己並不憎恨高岡由佳，認為自己成為牛郎未夠一年就能有如此成績都是拜她所賜，但自己卻從來沒報答過她，可能因此造成這次悲劇，自己也有責任。



不少網民看完這次訪問後，紛紛表示對琉月改觀，原來之前一直誤會他是劈腿渣男。

近日琉月的人氣竟然超越了日本第一牛郎ROLAND！（ホスホス）

經過近日改名復出、現身闢謠後，琉月的人氣勢不可擋，更於過去一星期的牛郎搜尋人氣榜中，首次超越擁有不動人氣的「歌舞伎町帝王」ROLAND，可算是因禍得福。



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