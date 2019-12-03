韓國百貨公司又出事！　購GUCCI新銀包　內有「驚人贈品」！

為了提防次貨，不少人都會去專門店購買名牌。不過，近日卻接二連三地有韓國人表示，於百貨公司或免稅店購入的貨品有錯誤或瑕疵，更大呼中伏！

今次出事的是新世界百貨公司／SHINSEGAE圖片

GUCCI專門店／naverblog@editor d

一名韓國女生於12月2日在Naver Pann論壇上發文，講述近日於新世界百貨公司的GUCCI專門店內遇到的事情。事主表示，她於12月1日韓國時間晚上7點半左右，與母親到達位於江南的新世界百貨公司內的GUCCI專門店購物。事主向職員詢問她事先在網上看中的男裝銀包。職員起初表示，該專門店已經沒存貨，並請事主移步至6樓的男裝專門店查詢。之後，職員突改口，稱可以親自到6樓替事主拿那個銀包下來，於是事主便和母親留在店內等待。

事主查詢的款式／GUCCI KR圖片

過了一會，職員將銀包拿出來讓事主檢查。不過她發現，裝著銀包的防塵袋上，沾上了疑似是泡菜湯的橙色痕跡，她馬上問道：「這不是有人用過之後退貨的嗎？」她指職員表示只是防塵袋出了問題，裡面的貨品是全新的。而事主只是檢查了貨品的表面，便付款離開。

NAVER PANN圖片

事主一共花了134萬韓圜（約港元8900）買了一個男裝銀包和一個女裝銀包。回家後事主檢查男裝銀包，竟發現裡面有屬於別人的身份證和銀行卡！事主之後打電話去客戶服務熱線投訴，並想郵寄退貨，惟職員要求事主一定要親身到店面退貨。有網民認為，貨品一定不是全新，而是曾經被別人使用後退貨的。

上個月亦有另一名網民稱於新羅免稅的網上商店訂購PRADA手袋，並於仁川機場取貨後發現手袋有出版錯誤的問題。如果大家計劃於韓國的百貨公司或免稅店買名牌的話，記得要檢查清楚！

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