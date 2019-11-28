韓國男校爆笑實況揭密！　原來男生都是這樣上課的？！

如果說女校出來的女生都是「女漢子」，那男校出來的男生又會是怎樣呢？近日，一名韓國男校的學生於網上貼出多張平時班上的實況照片，成為網民熱話。有人笑言，「是否因為高考太大壓力？」

大家想像中的男校生活是怎樣 ？／《回答吧1988》劇照

會是這樣「和平」的情況嗎？／《回答吧1988》劇照

11月25日，韓國「DC INSIDE 國內棒球GALLERY」論壇上，出現了一篇匿名上載的帖文。作者自稱是某男校的高中生，並上載了多張班內平時上課的實況照片。帖子登出後，隨即成為了網絡熱話，引來網民熱烈討論。

從圖中可見，在上課時間，有不少學生都踏在桌子上，騷擾附近的同學，甚至有人踏在同學的背上。另一方面，亦有不少同學趴在桌子上睡覺。氣氛看似非常輕鬆。

而上體育課的時候，他們並不是認真地跑步、打球、或者做其他運動，而是「你打我、我打你」地打成一片，情況就好像在摔跤一樣。

另外，還有一名學生，因為「行為太過份」而被班主任記錄在「生活紀錄冊」之中。他在上課時間脫去上衣，甚至只穿著內褲周圍走。班主任在他的紀錄冊上寫著「他是一名正在努力嘗試去守校規的學生」。

《意外發現的一天》劇照

看到照片後，網民都一致認為非常搞笑，留下「是因為高考太大壓力才這樣嗎」、「現在的高中生太會玩了」、「想念童年」、「想起我的中學朋友了」等留言。很多人都說，中學認識的朋友是一世的，大家都要珍惜那時候認識的朋友喔！