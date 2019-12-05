i.t年尾最後開倉　外套羽絨大減價　Aape/izzue/Fred Perry$99起

天氣漸冷，如果之前錯過了減價機會購入冬日服飾，請不要灰心，因為i.t將於即日（5日）開始舉辦Bazzar Sale，一連6日清貨大減價，izzue、FIVE CM、FRED PERRY等品牌如常登場，另外Aape多款冬季服飾亦有售，全部折後$99起！

👍20品牌冬日服飾大減價

近日氣溫驟降，如果大家想以平價購買冬季服飾，就要留意i.t的開倉優惠了！今次開倉將會在時代廣場舉行，屆時i.t旗下多達20個時裝品牌低價發售上季秋冬服飾。

今次i.t開倉場地不及上次寬大，但仍然有多達20個品牌男女服飾，當中又以秋冬外套為主。（陳俊堯 攝）

👍記者一覽優惠商品！

雖然i.t開倉的貨品款式被網民指過時，但過往記者仍然在開倉場內覓得不少抵買商品。今次《開罐Opener》再次派出記者為大家直擊現場，發現今次開倉除了有Fred Perry加持，更有多款Aape外套與衛衣，優惠低至2折發售！

文末有記者推薦 Top 5 商品！

😍多款衛衣外套特價發售

本港氣溫將今日（5日）已跌至最低的攝氏12度，衣櫃裏的冬天穿搭終於可以盡情出動。衛衣作為冬天配搭必備內膽，絕對是今次i.t開倉的矚目商品。

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😍秋冬外套仍是重點

喜愛懶人裝束外出的話，一件奪目的外套絕對有分加。記者在現場發現多款Aape迷彩外套有減價，多數以半價發售；i.t、Izzue、BEAM女裝外套與大褸也有優惠，款式潮流，在氣溫10度左右的寒冷日子，作為配搭就再合適不過。

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😍男女鞋款有減價

今次開倉雖未見袋款，但仍有潮流鞋款減價發售。特賣場整體鞋款不算多，款式卻相當吸引。極受歡迎的Adidas ORSION與NIKE ACG系列5折發售，冬季斯文裝束必備的Fred Perry帆布鞋更低至4折發售。

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😍記者精選5大推介商品

場內貨品多到眼花繚亂，記者為大家盤點各大品牌精選貨品，並精選5樣必買Item！

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【i.t Bazaar Sale · 詳細資料】

🏠地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座大堂前往） 🏠日期：2019年12月5日 至 11月10日 🏠時間：11:00 - 21:00

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