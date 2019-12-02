不止Let It Go！　魔雪奇緣小雪人Olaf　7句催淚名言暗藏人生道理

《魔雪奇緣》（Frozen）時隔6年迎來續集《魔雪奇緣2》（Frozen II），今次女主角愛莎（Elsa）除了再次展露出強大冰雪魔力，感人的劇情再次讓觀眾們留下淚水。其中的吉祥物角色小白（Olaf）間中爆出的「至理名言」也同樣賺人熱淚。

一如既往，雪人小白在《魔雪奇緣2》中仍然擔當搞笑角色，靠風趣幽默的動作配音不斷圈粉，但撇開傻傻外表的包裝，你有咀嚼過小白爆出的「至理名言」暗藏著的意思嗎？

In Sum~~~~~~~~~~~~mer！（《魔雪奇緣》劇照）

還記得在《魔雪奇緣》中，當安娜（Anna）遭到漢斯王子（Hans）的背叛時，雪人小白上前安慰安娜，卻因為火爐的溫度而快將融化，對於安娜的關心，他默默說出一句：「有些人，值得你為他融化。（Some People Are Worth Melting For.）」，感動了不少觀眾。

「有些人，值得你為他融化。（Some People Are Worth Melting For.）」（《魔雪奇緣》劇照）

在兩集中，其實雪人小白講過不少感人金句。其中有7句「至理名言」最得粉絲心。究竟有哪7大金句，觸動了大家的心呢？點擊下圖即刻看看吧！

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很難想像才年僅6歲的小白，能夠說出這麼多人生哲理，當中第4句更與香港現在境況產生共鳴。作為粉絲，你最愛小白的那一句「至理名言」呢？