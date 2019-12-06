豐澤開倉7大抵買推介　暖風機/放濕機90元起　大小家電劈價清貨

隨著冬天來臨，天氣日漸寒冷，今週溫度更下降至12度，大家選購了禦寒家品了嗎？最近豐澤在荃灣分店設置特賣場，多款冬天必備電器如暖風機、加濕器等特價發售，最平只需$99起！

每次見到豐澤開倉都要晨早排隊爭入場？豐澤在荃灣眾安街分店設立了面積過千呎的特賣區，不少家電都會特價發售，貨品不定時更新，相當有吸引力。優惠究竟抵唔抵？記者前往為大家一覽有什麼值得入手的優惠商品！

特賣場設於荃灣眾安街分店。（陳俊堯 攝）

暖風機/放濕機減價90元起

記者前往特賣場查看發現，場內有不少當季電器低價發售。陶瓷暖風機、小型暖風機只需$239就能入手，現場有充足存貨，有需要購買的朋友可以藉此機會廉價入手。

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秋冬天氣乾燥，導致皮膚出現龜裂痕癢等小症狀。只要使用放濕機增加環境濕度，則可以為皮膚補充水分，舒緩皮膚發癢的情況。特賣場多款放濕機有優惠，最低僅售$90。

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大小家電入手好時機

除暖風機與放濕機兩款秋冬必入手電器，同場更有多款減價家電。如住Hall必備的電熱水壺，分別提供3.5L與4.5L雙容量，最平僅售$229起；另外更有直立式兩用吸塵機，支援手提模式，方便清理桌子等鬼祟位置，僅售$539。

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特賣場全年開放 惟商品為陳列品

據記者了解，豐澤特賣場將會全年開放，包括以上介紹的減價商品則會不定時更新。不過特賣場發售的商品皆為陳列品、退換品或整修品，且多數產品為2011年至2016年批次，因此不會向客人提供貨物保養，購買前要多加留意。雖然說是陳列品或退換品，但以記者觀察大部分產品的外表望落算靚仔，整體產品不算殘舊。

【豐澤特賣場 · 詳細資料】

🏠地點：荃灣眾安街 57 -63 號周氏商業中心3樓 🏠日期：全年開放（指定日子除外） 🏠時間：12:00 - 20:00

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