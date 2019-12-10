TWICE志效機場被絆倒痛極啜泣　粉絲心疼：她一定很痛才哭

南韓女子天團TWICE在日本同樣享有高人氣，經常日韓兩國跑，機場也成為她們最常出現的地方之一，但失控的秩序卻可能會傷害到成員。8日TWICE返回南韓，隊長志效卻在機場被粉絲絆倒，曾經膝蓋動過手術的她，在成員SANA和彩瑛的攙扶下慢慢步上車，並難過地發出啜泣聲。

TWICE隊長志效（IG@twicetagram）

8日TWICE在日本結束擊掌會行程後回到首爾，在金浦機場入境時，隊長志效卻被粉絲絆倒，成員SANA和彩瑛一人一邊，慢慢扶著她上車。在這期間，金髮、戴口罩的志效低頭前進、動作緩慢，而且透過韓媒拍攝的收音，可以清楚聽到啜泣聲，彩瑛也不時拍著志效，想給姐姐一點安慰。

在上車後，SANA也轉過身，環抱著哭泣的志效，這幕讓螢幕前的粉絲看得都心疼。定延隨後也在IG發文：「很感謝大家來機場看我們，但是！希望所有人所有人所有人所有人，都能不受傷平安回去。」也讓粉絲氣憤地說：「志效這麼堅強，一定非常痛才會哭出聲來。」、「太氣了，這些人難道不知道志效受過傷、動過手術嗎？」

TWICE定延發文要粉絲注意機場安全。（IG@twicetagram）

JYP娛樂晚間也發聲明表示：「今天在金浦國際機場入境時，發生了因不遵守秩序、試圖拍攝而造成藝人跌倒的意外。有正式規定『禁止在機場出入境程序時尾隨藝人的行為』，若違反此項規定，未來將無法參加公開節目和其他的所有活動。」而若是粉絲不聽勸而重複這樣的行為，將不排除採取法律途徑。

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