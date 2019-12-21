《名偵探柯南》新命案遭網民吐槽　3疑犯為屍體加工的理由極荒謬

經典動畫《名偵探柯南》擁有大批死忠支持者，各種稀奇古怪的死法以及謀殺案早就讓粉絲們見怪不怪，但最新的一集連鐵粉們都忍不吐槽，直呼推理劇根本變成喜劇啦！

最新一集引起討論的不是死者或是殺人手法，而是三位的嫌疑人，分別是死者妻子崎響子、廚師田邊博與化妝師三浦美香——這三人都加工過死者屍體，原因竟是「我怕被懷疑」！

嫌疑怕被懷疑，竟然「順手將一條蟹腳塞到屍體嘴裡」。（Facebook@果然我的新番本命角色搞錯了。第三章）

妻子崎響子表示，自己離開房間一下子，回來後就發現丈夫的屍體，正想尖叫時卻想到自己可能會被列為頭號嫌疑人，因此決定將屍體搬到廚師田邊博的房間，再順手塞了一條蟹腳（食物）到屍體嘴裡，希望能完美嫁禍給廚師。而看到屍體的田邊博也是基於同樣的理由，用油性筆幫屍體「化妝」後，將屍體搬到三浦美香的房裡想擺脫嫌疑——至於三浦美香則決定寫了一張「犯人是妻子」的字條塞進屍體手裡，想將屍體搬到崎響子的房間時，結果因為太重所以就將屍體丟包在庭院。

另一名疑犯田邊博用油性筆幫屍體「化妝」。（Facebook@果然我的新番本命角色搞錯了。第三章）

看完這些自白不僅柯南、小蘭跟園子都傻眼，連網友都不知道該從何吐槽起，但就是整段毫無邏輯的超展開引發網友熱烈討論，更有人模擬死者心聲，表示「誰殺的已經不重要了，就讓我安靜的死吧！」

比起疑犯加工屍體原因，三浦美香從死者後方看到死者妝容的犯駁位亦變得微不足道。（Facebook@果然我的新番本命角色搞錯了。第三章）

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