台爸拒幫阿仔換蠟筆小新枕頭套　反建議用柯南　原因笑爆網民

小朋友有鍾愛的卡通人物很正常，父母都不介意購買相關的用品哄他們開心。一名台媽日前就為兒子換上印有蠟筆小新圖案的枕頭套，沒料老公一見到竟反對，反建議應買柯南的圖案，老公之後解釋背後原因，令台媽哭笑不得，無奈表示：「不就是個枕頭套嗎？」

台媽稱日前為兒子換上蠟筆小新枕頭套，不料老公竟提出爆笑原因反對。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台媽前日（8日）於facebook群組「爆怨公社」發文，稱當日為兒子睡床更換床單及枕頭套，剛好換上的枕頭套印有蠟筆小新圖案。沒想到老公看到後，竟然開始「碎碎唸」，指換上蠟筆小新枕頭套的話，擔心兒子每天睡着，長大後或會與小新一樣頑皮，反建議：「妳好歹也買柯南的，柯南比較聰明。」

台媽對於老公毫無邏輯的擔心感到莫名其妙，不禁笑稱如果將枕頭套換成櫻桃小丸子中的花倫同學圖案，「會變的跟他一樣有錢囉？」，又無奈表示：「不就是個枕頭套嗎？」

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網民得知台爸的擔心都紛紛爆笑，並套用同一思維，指出台媽比老公更有見地，「不要柯南吧，他長不大」、「柯南是死神+衰神，到哪都死人欸，究竟哪裏好？」、「小新皮歸皮，至少心地善良」、「小新異性緣不錯啊」。

亦有網民笑言，台媽應以其人之道還治其人之身，立即將老公的枕頭套換上有錢人或美男的相片，看看是否有效，「要不要看馬雲有沒有出枕頭套」、「幫你老公的換郭台銘，看看會不會變有錢」、「要讓老公用彭于晏的嗎？」

（fb群組「爆怨公社」）