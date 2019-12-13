AIA嘉年華2020　推介5款易贏攤位遊戲　入場前必學5招幫你慳代幣

AIA友邦歐陸嘉年華2019/2020終於開幕啦！除了多種超刺激的機動遊戲與標誌性的歐陸雜技團，今年在還有33款攤位遊戲如常登場AIA嘉年華。《開罐Opener》記者為推介5個好玩又易贏的攤位遊戲，並且教你5招等減少中伏，希望你可以慳代幣。

記者12月13日已經去到中環海濱入場，基本上佈置與往年相近，攤位遊戲方面就有多大33個，收費約在2個代幣（每個代幣約10元）左右。今年新增了多款迪士尼與Marvel的公仔獎品，對不少迪士尼粉絲而言吸引力大增。

準備入場的香港人！想要獲得超可愛的毛公仔嗎？想要在曖昧對象前威風一次嗎？即刻一文看清攤位遊戲攻略吧！（記者按試玩經驗設立「慳代幣指數」，以5個😍為慳得最多）

【1】沙壺球 ── 慳代幣指數 😍😍😍😍

使用蠻力的遊戲並非適合每個人。正如體虛的記者，就要學會尋找簡易入門的遊戲，來重振一下雄風。如果你也遇到相同問題，不如一嘗沙壺球。

看似笨重的沙壺，在低下細沙的影響下非常靈活，輕輕一動就向前滑動千萬里。但只需要一個技巧，就能夠成功慳代幣之餘，獎品滿載而歸！

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【2】別有洞天 ── 慳代幣指數 😍😍😍😍

「別有洞天」看似容易，實際上也相當容易。玩家需要將手上的塑膠球向上滾動，並落入坑洞中，就能夠獲得相應的分數。其實要透過高分換取獎品，絕非難事。女生三五知己前往遊玩，相信也可以憑遊戲輕易換獎品！

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【3】擲飛鏢 ── 慳代幣級數：😍😍😍

相比其他攤位遊戲，擲飛鏢是相對容易上手，但難以精通的一款遊戲。玩家只需要將手上的飛鏢投射到棋盤上，並按命中圓點中的數字來計算分數。

為什麼記者會特意推介呢？全因為將飛鏢擲中數字相當容易，亂扔一通也能輕易獲取分數，以量取勝的概念相信大家都明白吧！

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【4】木桶江山 ── 慳代幣指數 😍😍😍😍😍

遊戲設計相當簡單，只有幾個球，與打側擺放的膠桶。玩家需要面對反彈力，將充滿彈性的塑膠球穩固投入膠桶當中。想要成功獲得獎品？其實當中有巧妙，只要學會當中技巧，包你球球入坑，橫掃獎品！

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【5】釣魚大師 ── 慳代幣指數 😍😍😍😍😍

除了在扮工與上堂，其實在嘉年華也可以成為釣魚大師。不同顏色的塑膠魚會隨著水流不停轉動，玩家就要憑藉手中的魚竿釣起塑膠魚。想要在這款遊戲中獲得高分，方法簡直易過借火，相信小朋友都能輕易學懂！

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講完5個推介遊戲，即睇開放時間及收費！下面仲有很重要的公仔獎品圖片和資料，以及其餘攤位遊戲簡介 。

AIA嘉年華詳情：

日期：2019年12月12日至2020年2月16日（1月10日除外） 地址：中環海濱活動空間 開放時間：早上11時至晚上11時

門票：

成人：港幣130（包括入場費和10個代幣） 兒童：港幣90（包括入場費和7個代幣） 入場費：港幣40

迪士尼/Marvel公仔獎品

AIA嘉年華每年都有新獎品，今次就有多款迪士尼與Marvel的角色人物隆重登場。記者一進場就看到在《反斗奇兵4》中大熱的「小叉」公仔，還有《魔雪奇緣2》仍然擔大旗的「小白」公仔。究竟仲有咩款？即刻睇圖！

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更多遊戲攻略！

雖然其他遊戲的慳代幣不高，但絕對不代表不好玩！記者為大家簡介一下攤位遊戲的小技巧，希望大家能夠在攤位遊戲中戰無不勝！

【6】代幣追色

【7】杯中物語

【8】奶桶挑戰

【9】神投手

【10】迷你圈圈有獎

【11】投鐘高手

【12】罐頭高手

【13】飛鏢王

【14】汽水圈

【15】反彈王

入場賓客需接受安全檢查

受到近半年反修例風波影響，不少活動都無奈叫停。慶幸今次AIA嘉年華舉辦方在社交媒體上表示：「我們經過長時間的考慮最後決定繼續舉行今年的嘉年華」，大家才能夠在聖誕與新年佳節，投入到嘉年華的氣氛當中。

（HK01 攝）

AIA嘉年華在社交媒體上也表示，為了賓客安全起見，今年入場需要先接受袋子檢查，並呼籲所有賓客預留更多入場時間。