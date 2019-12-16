【男人必看】傳奇AV男優30年9千人斬　田淵正浩靠4招練成金槍不倒

說到AV男優，大家可能會想起加藤鷹、清水健、東尼大木等人。不過在現役男優中，亦有一位征戰30年，拍攝超過1萬部作品，達成9000人斬的傳奇之男 田淵正浩。

現年52歲的田淵正浩早前出席日本東京電視台節目《じっくり聞いタロウ》，分享入行30年的經歷，以及教大家如何練成「金槍不倒」。

相信男生們一定認識他吧！（Twitter@taburoid313）

AV男優凍薪25年？！

田淵正浩表示30年前初出道時，每次拍攝有約3萬円片酬。第5年片酬已升至6萬円（約4千港幣），但之後卻再沒有上升，接下來的25年一直「凍薪」。

田淵先生表示自己高峰期曾1個月進行60次拍攝，最高月入約為360萬円（約26萬港幣），平均每天至少激戰兩場。

（節目截圖）

4招練成金槍不倒

田淵先生亦透露自己30年金槍不倒的心得，據說只要4招就能大幅提升性愛表現，如呼吸法、零位訓練、田淵式深蹲等等。

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田淵先生表示以上是他個人征戰多年的心得，效果會因人而異，有興趣的人不妨學起來，看看是否真的有效吧！