【牛郎刺殺案結局】不死鳥Luna曾收500萬円　高岡由佳判刑後痛哭

5月轟動日本的新宿牛郎刺殺案於12月3日開審，近日亦有了判決結果。受害人琉月曾於開審前透露希望犯人高岡由佳能獲輕判，到底結果如何呢？

案發現場照片。（Twtimez）

5月23日新宿發生一單震驚日本的牛郎刺殺事件，案發後Twitter流傳一張疑似全裸的傷者倒在血泊中，以及犯案女子冷靜抽煙的照片，加上該女生被捕後表示「愛他愛到想殺死他」，因而引起全城關注。

12月3日，案件於東京地方裁判所818號法庭開審，犯人高岡由佳（21歲）身穿黑色西裝出庭受審。事件中的傷者，曾改名成「不死鳥Luna」的牛郎 琉月（20歲）亦有出庭作供，同時提交希望輕判的求情信。

（フジテレビ）

詳細供詞還原事件真相

據日媒報道，這次是事件後二人初次見面，琉月出庭作供時對著相距2米的高岡由佳苦笑，而高岡由佳則低下頭，沒有正眼看過琉月。

由事發5月至今，坊間流傳不少有關傳言，有日媒記錄琉月及高岡由佳作供時的完整問答，發現案情並不單純。

（Twitter@runaruna_000000）

不死鳥是暖男？是渣男？

案件開審前，琉月曾透露希望高岡由佳獲輕判，有不少網民大讚他寬宏大量。

但經過雙方作供後，發現琉月亦有玩弄感情之嫌，還表示收下高岡由佳家屬的500萬円（港幣36萬）和解金。

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其後到高岡由佳出庭作供，她表示媽媽是中國人，自己於中國出生，2歲時移居日本，國籍為日本，曾就讀帝京大學保育學科，於2017年3月中途退學。

高岡由佳亦表示自己瞞著琉月當應召女郎，與客人進行性交以快速賺取金錢，藉以持續在牛郎店指名琉月。指出事發前兩天有朋友發現琉月與其他女生進入酒店，自此開始胡思亂想，慢慢萌生「一起殉情」的念頭。並詳細說明案發經過以及自行報警原因。

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判刑3年6個月

最後高岡由佳被判刑3年6個月有期徒刑，比檢察官提出的5年短。裁判長指責高岡有強烈殺意以及行為十分自私，表示「儘管受害人利用了被告的好意，但被告的行為過於武斷及自以為是」，需即時入獄，不得緩刑。

（フジテレビ）

裁判長說明判決理由期間，高岡由佳的啜泣聲響遍整個法庭，退庭時亦跪在門前痛哭。

高岡由佳Instagram照片

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