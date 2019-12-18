日本渣男偷吃「朋友妻」致懷孕　嘻皮笑臉賠100萬円道歉被私了

正所謂「朋友妻，不可窺 」，電影也看過不少類似橋段，勾搭阿嫂的人永遠不會有好下場。日本一名渣男偷搭上「朋友妻」，最終更被私了......

日前日本有位渣男再度親身示範，搭上朋友女友還不做安全措施，令對方意外懷孕，事敗後竟笑嘻嘻想賠償100萬円了事，結果被人打到送院兼放上網。

（Twitter@w_ifl）

渣男偷吃「朋友妻」

日前Twitter有位叫冬螢的網民分享一段影片，影片中可見一名男子跪地求饒，期間不斷被喝罵、踩頭、淋啤酒，而且銀紙散滿一地。

該網民表示影片中的男子偷搞了自己女友，還令她懷孕，事後竟然毫無悔意，還想將責任推卸給女方，以為自己賠償100萬円（約7萬港幣）就「大晒」。

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Twitter原文影片

事後該名渣男於個人Twitter表示不會報警，會深切反省自己的錯。事主亦表示女友已墮胎，等休養好身體才商討接下來怎辦。

該影片隨即被網民瘋傳，不少人聲討該名渣男，亦有人認為事主不應以暴力解決紛爭，因為隨時可能需負上刑責。