日本渣男偷吃「朋友妻」致懷孕　嘻皮笑臉賠100萬円道歉被私了

撰文：抹茶仔
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正所謂「朋友妻，不可窺 」，電影也看過不少類似橋段，勾搭阿嫂的人永遠不會有好下場。日本一名渣男偷搭上「朋友妻」，最終更被私了......
日前日本有位渣男再度親身示範，搭上朋友女友還不做安全措施，令對方意外懷孕，事敗後竟笑嘻嘻想賠償100萬円了事，結果被人打到送院兼放上網。
（Twitter@w_ifl）
渣男偷吃「朋友妻」
日前Twitter有位叫冬螢的網民分享一段影片，影片中可見一名男子跪地求饒，期間不斷被喝罵、踩頭、淋啤酒，而且銀紙散滿一地。
該網民表示影片中的男子偷搞了自己女友，還令她懷孕，事後竟然毫無悔意，還想將責任推卸給女方，以為自己賠償100萬円（約7萬港幣）就「大晒」。
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Twitter原文影片
こいつ ( @YUI_OGULA )人の彼女孕ませといてヘラヘラ謝ってきたから半頃しにしたけど気がすまねえから晒す、何でも金で解決しようと思うのが気に食わねえ pic.twitter.com/Kv6hFHzdAM— 冬蛍 (@w_ifl) December 16, 2019
事後該名渣男於個人Twitter表示不會報警，會深切反省自己的錯。事主亦表示女友已墮胎，等休養好身體才商討接下來怎辦。
該影片隨即被網民瘋傳，不少人聲討該名渣男，亦有人認為事主不應以暴力解決紛爭，因為隨時可能需負上刑責。
警察には行かないです、すべて僕が悪いです。— きんりゅーぴえん🥺 (@YUI_OGULA) December 16, 2019
ランクル80、ランクル100、コルベット、バイク、ジムニー、欲しい人いますか、相場より安く手放します。ほんとに反省してます。
彼女とはとりあえず無事に中絶手術終わって身体の方落ち着いてからの話し合いになりますね— 冬蛍 (@w_ifl) December 16, 2019