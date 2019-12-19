聖誕好去處│5間特色Party Room　人均$20/小時起　必玩單身扭蛋機

聖誕就是要開Party！《開罐 Opener》精選5間各具特色的好玩Party Room，每間都有特色遊戲、裝置，絕對能給大家驚喜！記者更幫大家逐間查詢，提供最update的聖誕期間價錢！

【1】Party Huh 單身必去！扭蛋機轉出有緣人

Party Huh位於觀塘，場地逾1,500平方呎，除了有Board Game、自動麻雀機等，最具特色是店內有兩部單身扭蛋機「Match Huh」，扭出來的扭蛋中，會有一名異性的聯絡方法，單身的可以試試看，能不能認識到另一半！

只要投入2枚$5硬幣，就可以在扭蛋機扭出一個異性contact。想將自己資料入機，也可以填張form，就有機會被有緣人抽中。（官方Facebook）

【收費詳情】收費分成幾個時段，分別是「陽光時段」（星期一至五09:00－18:00）、「黃金時段」（星期一至五18:00－23:00、星期六、日、公眾假期）以及「通宵時段」（每日23:00－翌日06:00）。

。陽光時段價錢為400元/1小時，不限人數。

。黃金時段價錢為每人208元/4小時，15人起可租。（12月24日至31日價錢調整為238元/4小時。）

。通宵時段為每人208元/6小時，10人起可租。（12月24日至31日價錢調整為238元/6小時。）

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假如參與派對人數眾多，記者覺得最抵玩是「陽光時段」，每小時400元不限人數，若20人參與，除返開每人每小時收費為20元！

【Party Huh】 地址：觀塘駿業里8號世貿大樓6樓603室 查詢：6503 5432

【2】Kowloon Party Room 巨大化真人大富翁

Kowloon Party Room佔地3000呎，有小型舞台可以夾Band過過手癮，更有極為IG-able的波波池！這個場地可以容納120人，最吸引是真人大富翁遊戲，玩家可以變成棋子，就算不是真的落場玩，打卡都超好看！

大型大富翁遊戲版放置於地上。（Kowloon Party Room提供）

【收費詳情】這一個場地設有最低消費，各個時段有所不同。星期一至四及星期五18:00前，最低消費為12人。上午06:00－11:00價錢為每位88元/4小時，平均每小時每人22元！而11:00後則為每位168元/4小時。

星期六、日、公眾假期以及星期五18:00後的時間，最低消費為20人，每位188元/4小時。

【聖誕收費詳情】12月21日至2020年1月2日，價錢為每位238元/4小時，不過最低消費門檻就調整得比較高，需要30人以上。

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【Kowloon Party Room】 地址：香港九龍長沙灣元州街165號步陞工商大廈11樓全層 查詢：9881 5119

【3】Best Fantasy 水彈單車超刺激

這個場地最特別是水彈單車，參與的人要分成兩隊，靠單車動力發動水泵，鬥快將對方頭頂的水箱泵滿，將對方隊變成落湯雞！

水彈單車超刺激！（Best Fantasy提供）

這一個場地有3700呎，可以容納最多130人，如果想包場，需要36位方可以包起整個場地，如果人數不足，就只可以包起一間房間。每間房間都有提供唱K、麻雀及Board Game，而外面的大型遊戲裝置例如水彈單車、人肉球場吹乒乓等遊戲，就要輪流遊玩。

【聖誕收費詳情】這裡的收費按人數有所調整，以下為12月13至15日、20至22日、24至29日的價錢。若不需食物，則為每位238元／４小時。如非以上所提及的日子，大家只要按人數，將相應價錢85折就可以了。

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【Best Fantasy】 地址：觀塘偉業街181號 查詢：9186 8523

【4】Ball Room 冰壺、《VS Arashi》旋轉層層塔體驗

Ball Room有多款遊戲，桌上冰壺、旋轉層層塔都十分吸引！最多可以容納90人，12月要包場，需要25人起，每一節為四小時，套餐更包到會食物。

多個好玩遊戲。（資料圖片）

【聖誕收費詳情】12月所有日子都是同樣價錢，包全場飲品任飲。

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【Ball Room】 地址：九龍觀塘興業街14號永興工業大廈12樓C1室 查詢：5405 4579

【5】Playground Party Room 3D扭扭樂、VR過山車

這裡有全港首創的3D扭扭樂，以前鋪平於地上的扭扭樂墊，以3D形式呈現，扭動的方向更多元化了呢！另外更有比較少見的「體感VR」，坐在會搖動的裝置上，戴著VR裝置玩過山車，極有真實感！

3D扭扭樂（Playground Party Room提供）

【收費詳情】這一個場地設有最低消費，各個時段有所不同。星期一至四，最低消費為12人，價錢為每位168元／４小時！星期五、六、日及公眾假期，最低消費為20人，每位188元／４小時。

【聖誕收費詳情】12月21日至2020年1月2日，價錢為每位238元／４小時，不過最低消費門檻就調整得比較高，需要25人以上，假如不夠25人，都要照收25人的價錢。

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