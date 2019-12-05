【海洋公園】「狂野龍捲風」率先試玩　實測：倒吊望海超激體驗

海洋公園今個冬季將推出全新機動遊戲「狂野龍捲風」，《Opener 開罐》記者Ruby率先試玩，為大家提供最真實玩後感！想試玩這款最新機動遊戲的朋友要注意，這個冬季海洋公園將出港人專享優惠門票，以兩名成人計算，一日門票每人平均只需350元。

喜歡機動遊戲的人，對海洋公園一定不會感到陌生吧！動感快車、滑浪飛船等等都玩膩了？這個冬天，海洋公園12月20日起將推出全新機動遊戲「狂野龍捲風」，風車式旋轉之餘，更配合自轉式座椅，從三個角度感受「4G重力極速旋轉」！看不懂甚麼是「4G重力極速旋轉」？不要緊，睇片就知刺唔刺激！

遊樂設施有六個車卡，每卡可坐六人。（吳嘉俊攝）

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新的機動遊戲瘋狂旋轉又倒吊，記者Ruby率先試玩，整個過程約一分鐘，維持均速轉動，但搖擺方向不定。一向怕離心力的Ruby覺得，狂野龍捲風的離心力不算大，不過瘋狂轉動時會出現倒吊情況，大家要衡量自己能力。由於離心力不大，不算太驚嚇，但大家在旋轉的同時，可觀看海景，別具滋味！

請留意，自轉式座椅是不會360度旋轉的，只會左右搖擺，不過配合大型風車吊臂的轉動，其實感覺就和360度旋轉沒有分別！實測發現，玩家基本上一半時間都是在倒吊！

膽小鬼Ruby試玩「狂野龍捲風」後整理出以下５個小貼士：

【1】綁緊鞋帶才去玩

這款機動遊戲並非「腳踏實地」，雙腳在半空吊吊揈之餘，更要瘋狂旋轉，速度雖然維持均速，但都算快，Ruby在機動遊戲上面，好幾次覺得自己的鞋子將要飛出去，所以大家玩前記緊綁緊鞋帶。

完全不「腳踏實地」的遊樂設施。（吳嘉俊攝）

【2】宜脫下眼鏡、大耳環

開始遊玩前，工作人員要求記者將眼鏡及大耳環都先脫下，因為怕在旋轉及倒吊的過程中飛出去！不過無法戴眼鏡，恐怕會失去觀賞景色樂趣了。

【3】越少人同時玩旋轉幅度越大

工作人員就指，由於「狂野龍捲風」自轉式座椅會隨大型風車臂不規則地左右搖擺，所以每個車卡所坐的人數及重量，會直接影響搖擺幅度。據工作人員經驗，車卡坐得越少人，搖擺幅度越大！

靜止狀態的「狂野龍捲風」。（吳嘉俊攝）

【4】頭部記得緊貼椅背

機動遊戲開始運作之前，Ruby已聽到廣播，提醒大家將頭部緊貼椅背。不過Ruby一於懶理，完全將自己交託給重力……結果頭部在不斷的旋轉中就多次撞到椅背，雖然不算很痛，但在撞到頭的那一瞬間，也會受驚啊！所以大家記得要聽聽話話，將頭部緊貼椅背。

沒有頭貼椅背的Ruby多番撞到頭！（吳嘉俊攝）

【5】留意身高限制

與一般遊樂設施一樣，「狂野龍捲風」設身高限制，身高介乎137厘米及195厘米的人士方能遊玩。孕婦、高血壓、患心臟病人士同樣不建議遊玩，大家要量力而為啊！

長得太高也不可以玩！（吳嘉俊攝）

園方推「港人專享優惠」 每位成人$350

另外，海洋公園推出香港居民專享的優惠門票計劃「孖住冬日優惠」，大家可以700元購入兩張成人門票，即每人350元就可以買到一日門票（正價為498元）。而在這一次的優惠中，小童票價則為350元兩張，平均每張小童票175元（正價為249元）。

優惠日期為2019年12月7日至2020年1月5日，連聖誕正日、除夕都可以入園！不過一定要二人同行，兩人皆為香港居民，並一起購票入園方可享用優惠。

自己砌出想要的圖案，設計獨一無二的T-Shirt，每件為230元。（吳嘉俊攝）

最新客製化紀念品

除了最新推出的機動遊戲，海洋公園現時亦有推出客製化的紀念品，如水杯、購物袋等，大家可以在「OPX體驗店」用海洋公園預設好的圖案，自由拼貼設計專屬紀念品，約10分鐘就能取件！

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