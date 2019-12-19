Bauhaus聖誕開倉　Salad手袋低至$650　皮褸2折起│附25件精選推介

聖誕各大品牌均開倉減價，今次終於輪到Bauhaus。Bauhaus將會在聖誕節舉行年度開倉，手袋品牌Salad在內旗下6個品牌齊減價，全場2折起發售，部分商品更有買2送1優惠，最平$90就有交易！

如果聖誕佳節仲未諗好節目，就可以看看Bauhaus在九龍灣舉行的開倉。Bauhaus年度開倉將於今月19日開始，橫跨聖誕節假期，為期11日，包括Bauhaus、Salad、Superdry、TOUGH Jeansmith等多個品牌，而且公眾假期照常營業，最適合假日沒有活動的朋友盡情掃平貨。

Bauhaus年度開倉，不少商品折扣發售。（陳俊堯 攝）

Salad手袋銀包2折起 另配買2送1優惠

Salad推出的手袋與銀包，多年來受到不同年齡層人士喜愛。今次Salad多款熱賣袋款登場，折扣後價格低至$650，而短銀包一律$290，長銀包則$390，卡片套僅售$150，配搭優惠買二送一，一個自用，兩個送禮就相當適合。

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Bauhaus皮褸售$790起

參考天文台數據，今日氣溫將會再次回落，局部地區低至12度。如果還未購買禦寒衣物，今次Bauhaus多款皮褸外套都有優惠，男女裝款式都相當潮流易配搭。

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+ 6 + 5 + 4

同場加映SUPERDRY外套

除了較廣為人知的Bauhaus與Salad，SUPERDRY防風、運動、滑雪與生活系列商品都優惠發售。記者挑選了5件值得入手了外套，喜愛SUPERDRY的朋友可以參考一下！

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【bauhaus Bazaar · 詳細資料】

🏠地點：九龍灣啟祥道信和工商中心601室 🏠日期：2019年12月19日 至 12月29日 (公眾假期照常營業) 🏠時間：11:30 - 20:00

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※ 優惠商品不設退換 ※ 憑當天的士發票，可於付款前出示即享有全單扣減$30優惠 ※ 付款方式包括：現金、信用卡(VISA / Master / 銀聯) ※ 以上優惠資料以Bauhaus官方公佈為準

同期優惠快訊

【1】GU新店推限定優惠！

日本時裝品牌GU將於12月19日進駐沙田新城市廣場3期，開店同時推出多款限定優惠與獨家商品，減價優惠由開張日起計為期15日。記者率先入場，精選15件注目減價商品！

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詳細資料：8千呎GU新店進駐沙田 羽絨/衛衣激減 每日首300顧客送保暖內衣

【2】Dickies門市聖誕大減價！

潮牌Dickies即日起於香港門市推出聖誕購物優惠，店內指定商品35折，冬季衛衣$169起，夏季服飾$99起，店方透露減至12月尾。記者到場為大家精選5款精美衛衣！

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詳細資料：Dickies聖誕優惠 全線門市減價 連帽衛衣/短褲/布袋/冷帽35折起