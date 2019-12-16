無印良品MUJI聖誕優惠　香薰機/零食/羽絨/家品　12款商品低至7折

臨近聖誕，還未買聖誕禮物的朋友就要趕上購物優惠的尾班車了。無印良品（MUJI）在聖誕佳節推出限定優惠，大熱零食、服飾與個人護理產品將享有高達7折優惠。

繼MUJI week後，MUJI推出本年度最後優惠，由即日起至12月26日推出12項優惠，精選日常服飾、生活用品、個人護理及食品等多款商品可享高達7折優惠，只需低至8元就能入手小袋菓子！

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【記者推薦】澳洲便攜式羽絨售$280起

查看天文台資料，今年聖誕節前夕，溫度低至17度不算寒冷，一件薄薄的羽絨已足夠應付。MUJI輕量澳洲羽絨便攜式背心/外套原價$350起，折扣後僅售低至$280起，可以考慮入手。

【記者推薦】輕量澳洲便攜式羽絨7折發售，售$280起（MUJI）

【記者推薦】4款冬季入手好物

除了以上提到冬天必備的羽絨，記者額外挑選以下4款推薦商品，對MUJI產品有興趣的話，不妨參考。

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👉🏻詳細資料

優惠日期：即日起至2019年12月26日 購物地點：無印良品MUJI分店 （MUJI to GO 香港國際機場及Found MUJI 元創方除外）

👉🏻注意事項