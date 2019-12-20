《哈利波特》演員聖誕合照曝光　馬份差很大？20張對比照誰最崩壞

開罐
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《哈利波特》相信是不少朋友仔的童年回憶，電影中的演員伴隨成長亦倍有親切感。近日演員們在社交網站Instagram上分享聖誕聚會合照。不少網民指馬份帥氣樣子大崩壞，感歎「歲月不饒人啊！」

左邊起「馬份」湯姆費頓、「妙麗」艾瑪華森、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）、「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）和「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）。

32 歲飾演「馬份」 的英國男演員湯姆費爾頓（Tom Felton）昨日(19日) 於社交網站Instagram分享了與電影中 5 位演員的溫馨聖誕聚會合照。Tom 則鬼馬的寫到「和我霍格華茲的同學見面，Matthew 和我對葛萊分多和史萊哲林進行了小小的辯論」，更抵死的標籤了 #gryfindorVSslytherin （葛萊分多和史萊哲林）。「好同學」Matthew Lewis 亦有分享聚會合照，更笑指Tom和自己是：「玫瑰旁邊的荊棘們。」

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Roses between two thorns...

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不少網民卻將焦點放在Tom身上，更留言大嘆：「歲月不饒人」、「帥氣模樣已回不了去」。個個都仔/女大十八變， 小演員們長大後的樣子，你們還認得麼？

▼▼▼▼點擊看演員成長對比照▼▼▼▼

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