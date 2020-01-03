韓國旅遊│明洞的路邊攤不要吃？韓國爆肌哥踢爆暗黑手法專呃遊客

農曆新年將至，很多人都已經計畫要出國度假，不過外出旅遊眉角很多，像是多數人都會擔心在當地被騙破壞了遊玩興致，舉例來說，在台灣士林夜市水果攤用天價衝擊觀光客已經不是新鮮事，但其實在國外也有相似的情況，來自南韓的金炳秀就提醒遊客：「不要去明洞那邊的路邊攤吃東西！」

金炳秀《2分之一強》分享不要在明洞吃路邊攤。（《2分之一強》節目截圖）

逛明洞是很多台灣人到南韓旅遊一定會排入的行程，但《2分之一強》的來賓金炳秀卻提醒遊客，現在的明洞幾乎很難看到本地人，放眼望去絕多數都是外國人，因為是觀光區的關係，很多小吃店都會刻意抬高價格。

此外，金炳秀透露明洞的小吃攤老闆反而不太喜歡南韓的客人，因為怕被自己人知道賣的東西貴又不好吃，他以一盤一人份的辣炒年糕為例，在別的地方可能價格換算成台幣大概50元，但在明洞卻可能會翻3倍，賣150元到200元左右，當地人一看就知道，但反觀外國觀光客因為不知道原價，會以為這就是當地物價而吃虧。

金炳秀以一盤一人份的辣炒年糕為例，在別的地方可能價格換算成台幣大概50元，但在明洞卻可能會翻3倍。（《2分之一強》節目截圖）

因此每當有台灣朋友到南韓旅遊，金炳秀都會建議如果真的肚子餓了，可以搭地鐵到明洞的前一站或後一站用餐，價格會比較接近真實物價。不過正如主持人小禎所說，很多遊客會選擇在明洞吃東西看重的就是比較多店員會說中文，可以避免語言不通的麻煩，因此還是交由各位遊客們自己斟酌囉！

Oppa金炳秀（IG@s_____ooooo）

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】