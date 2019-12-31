Wendy墮台、Apink不被尊重　《歌謠大戰》4宗罪形象插水│韓流日常

一到年尾，各位K-POP粉絲最期待的相信一定是3大電視台的「歌謠大戰」吧？不過，女團Red Velvet的成員Wendy卻於12月24日參加SBS的《歌謠大戰》舞台彩排時，不慎從2.5米高的台下墜落，令她面部受傷、骨盆、手腕更出現骨折。消息傳開後，引來粉絲的不滿，令這場年度盛事形象插水。

Wendy就是從這個舞台墮落／아주경제圖片

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每年的年尾，韓流粉絲最期待的除了是各大電視台的頒獎典禮之外，三大電視台的《歌謠大戰》都是「重頭戲」。不過，12月24日舉行的SBS《歌謠大戰》，卻發生了嚴重的舞台意外。原本預備了很多特別表演的組合Red Velvet，因為成員Wendy於彩排時不慎墜落2.5米高的舞台，導致她面部受傷、盆骨、手腕骨折。經精密檢查後，醫生指她至少需要6周才能康復。《歌謠大戰》舞台安全問題越揭越多，亦令粉絲越來越憤怒。

Red Velvet

爭議不斷

除了SBS之外，MBC、KBS等電視台每年年尾都會舉行《歌謠大戰》。在幾年前，《歌謠大戰》都設有頒獎環節，但因為每年都被觀眾批評為「分豬肉」，所以把頒獎部分取消了。另外，亦有不少觀眾批評《歌謠大戰》太以韓流偶像為中心，容不下其他種類的音樂。雖然批判聲不斷，不過因為出演的陣容強勁，而且可以一次過看多組韓流歌手組合，所以被K-POP粉絲視為「年度盛事」。

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特別舞台吸睛

事實上，每年的《歌謠大戰》都會有很多令人「引頸以望」的特別舞台。例如SBS《歌謠大戰》於2012年曾齊合多個當紅男女組合組合「Dynamic Black」、「Dazzling Red」等限定組合。而早年MBC的《歌謠大戰》亦會有出演節目《我們結婚了》的CP的合作舞台。

2012年的「color of kpop」

今年的《歌謠大戰》爭議不斷，接二連三發生不快事件。除此之外，亦有粉絲認為《歌謠大戰》的質素已經不如以往。《開罐》集合粉絲及韓媒的意見，數出《歌謠大戰》4宗罪。

【1】加重體力負荷

不過，為準備一個小小的舞台，平時為了專輯製作、排舞、練習而忙碌的偶像需要作出很大犧牲，特別是年尾時候，偶像除了要應付歌謠大戰之外，還有很多頒獎典禮、演唱會要準備，歌謠大戰對他們來說，只是加重了體力上的負荷，令他們承受更大的壓力。

【2】表演簡單化

除此之外，《歌謠大戰》形象不如以往的原因，是因為舞台已經沒有昔日的精彩。想要安排精彩的表演，並不是一朝一夕能練成。但節目的製作組往往都不給足夠的時間表演者進行練習，所以表演經常出現「草草了事」或「被簡單化」的情況。雖然舞台的布置看上去很華麗，但事實上表演內容往往因準備不足，而變得跟平時的打歌舞台一樣，不再特別，失去了特別年台的原意。如果節目組能好好和公司溝通，給予充足的預備時間表演者，相信《歌謠大戰》定能回復以前的水準。

【3】舞台發生意外 主辦態度令人憤怒

在Wendy發生了墜落意外之後，主辦電視台SBS的態度令觀眾和粉絲陷入怒海。雖然SBS於事後立即進行道歉，但道歉內容卻是「對播放內容有改動表示抱歉」，卻不是對發生意外的Wendy和Red Velvet道歉。而且，當晚因為Red Velvet取消了演出，主辦方竟不讓Red Velvet的粉絲進場觀賞節目。而且，事後亦有工作人員指，「舞台上沒有清楚指示提醒歌手」，才會導致意外發生。舞台安全造成疏忽，主辦方態度卻如此惡劣，更有粉絲於青瓦台上聯署，要求政府徹查事件。

【4】不尊重表演者

除了Wendy於SBS的節目發生意外之外，出道8年的大前輩Apink於12月27日舉行的KBS《歌謠大戰》亦發生了不快事件。首先，在Apink走紅地毯的時候，KBS竟然沒有安排記者採訪及拍照。接著，Apink的表演竟然在未完成的情況下，突然被斬掉，Apink成員事後於SNS上哭訴，對事件表示遺憾，並希望電視台能尊重每一位表演者。

有權力但同時亦有義務

雖然電視台能決定節目的內容、不同組合出演的時數等重要的條件，不過有權力的同時，他們的確亦有義務保障好表演者的安全，以及需要盡量配合經紀公司以磨合時間給予表演者足夠預備去完成精彩的表演。各界也促請SBS和其他電視台日後需做好舞台安全檢查，以免再發生意外。