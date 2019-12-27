《白頭山：火山浩劫》大熱　入場前必知4件事｜無劇透｜韓流日常

耗資260億韓圜製作的韓國電影《白頭山：火山浩劫》，即將於2020年元旦日於香港上映！這部電影被稱為年度大作，除了有李秉憲、河正宇、馬東石等「大卡陣容」之外，特技效果方面花了不少心思。在入場之前，先了解關於白頭山的4件事，會令你看得更投入！

河正字、李秉憲／電影《白頭山：火山浩劫》劇照

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《白頭山：火山浩劫》，由《與神同行》班底製作，總製作費耗資260億韓圜（約港元1.73億），是一部結合災難、動作等元素的電影，講述韓國最高的白頭山發生大規模的山火爆發。為了阻止進一步的災難發生，南、北韓的要員決定展示聯手合作。不少韓媒看完之後，都大讚電影的特技效果「好比荷里活電影」。

這套電影將會在2020年元旦日於香港上映了！記者為大家整理4件關於白頭山背景的事，在入場前先了解的話，相信在看的時候會更容易投入！請放心看，完全沒有任何劇透！

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【1】地理位置及歷史

白頭山（백두산），在中國稱為「長白山」，位於中國吉林省與北韓的兩江道交界。海拔2750米的白頭山，是一座正在休眠的活火山，在古時曾多次爆發，繼而形成火山口的一個大湖，名為「天池」。

白頭山／한경DB圖片

韓國有不少關於白頭山的神話和傳說。相傳，朝鮮的首位開國君主「檀君」就是在白頭山出生，所以無論是南韓還是北韓人，也視白頭山為「聖山」，兩國的國歌歌詞亦有提及白頭山。而北韓第三任最高領導人金正恩的爺爺金日成，亦是在白頭山建立北韓的政權，所以北韓人亦視白頭山為「革命聖地」。

不過自從1950年發生韓戰，韓國被分為南、北兩面之後，南韓人便無法踏足白頭山。現任南韓總統文在寅曾經多次提及說自己非常想登上白頭山，終於在去年9月，在金正恩的陪同之下，成功「圓夢」，別具歷史意義。

金正恩、文在寅及兩位的夫人於2018年9月29日一同登上白頭山／NEWSIS圖片

【2】主權爭議

除了韓國之外，中國與白頭山的淵源亦不少。相傳，中國最後一個皇朝清朝的統治者「愛新覺羅」的始祖，就是被白頭山的仙女所孕育。故此，清朝每年都會於白頭山舉行拜祭活動。既然中韓兩地都視此地為如此重要的地方，對此地的主權當然不會輕易放手。1962年，中國與北韓簽訂《中朝邊界條約》，白頭山天池部分領土屬於北韓，但由雙方共同管理。

不過，中國近來不斷發展長白山打造成旅遊區，包括設立機場、滑雪設施、鐵路等。此外，中國亦於2008年申請將長白山列入世界遺產，並考慮於該地申辨2018年冬季奧運。種種宣示主權的舉動，曾經觸發兩韓的不滿。而一向主張擁有整個韓半島主權的南韓，亦聲稱擁有白頭山的主權。一名南韓滑冰選手曾於2007年參加在中國長春舉辦的亞運會時，於頒獎禮上舉起寫有「白頭山是南韓領土」的標語，因而激發中國對南韓的不滿。

白頭山的地理位置圖／Google Map截圖

【3】過去曾多次爆發

根據韓國歷史記載，白頭山第一次有紀錄上的爆發是在高麗時代939年。946年，歷史上更有「千禧爆發」等字眼的記錄，顯示該年曾發生大型爆發，遠至450公里外的地方也能聽到爆發的聲音，而在1000公里之外的日本亦有記載看見白頭山爆發造成的黑雲，而在北海道等地亦發現白頭山的火山灰。在歷史上，白頭山最新的一次爆發已經是在1925年，一共有31次爆發記錄。

雖然距離對上一次爆發已經是一千多年前，但在2000年代，白頭山仍然有多次活躍的記錄。2003至2006年間，該處曾錄得多次少於3級的小型地震，其中震動最密集的是在2003年11月25日，一共內共錄得超過160次震動。不少韓國地質學家都擔心，白頭山一旦爆發，情況將會十分嚴峻，受牽連的不只北韓、中國，甚至連南韓、日本亦會受害。

白頭山爆發虛構圖片／YTN science圖片

【4】隨時都有爆發的可能性

這部電影以白頭山爆發為主線故事，事實上，白頭山有可能真的爆發嗎？釜山大學火山特別活動研究中心中心長兼教授尹誠浩（譯音）表示，「在過去的二千年間，地球上最嚴重的火山爆發就是在白頭山發生。因為是活火山，所以會爆發完全不是甚麼奇怪的事」。他續指，電影裡面說「白頭山地底有4個岩漿房」，是千真萬確的事實，「一旦在岩漿房出現浮力的話，就會產生動能，從而令火山活動，繼而發生大型爆發」。

一旦發生大型爆發的話，尹教授指，將會引起至少7.8級的大地震，屆時漢江的水會氾濫，造成像海嘯一樣嚴重的情況，並將附近地區都埋沒，「電影裡面的情節不是完全沒可能發生」。