2020年1月酒店優惠｜精選8個$1200內超抵套票　最平$500包早晚餐

踏入新一年，又是時候獎賞一下自己！《Opener 開罐》就為大家精選8個抵玩酒店套票，人均600元內之餘，更包一餐晚餐！

【1】麗悅酒店 人均$250包早晚餐

位於灣仔的麗悅酒店推出港人專享優惠套票，套票房價為500元，更可以享有早餐及晚餐！晚餐以Room Service形式提供，包14吋Pizza一個、卡邦尼意粉一客以及兩杯汽酒。

Room Service晚餐包14吋Pizza一個、意粉以及汽酒兩杯。（麗悅酒店提供）

有興趣可以在麗悅酒店的官網預訂，大家記得預訂這一個港人專享的套票的話，入住時需要提供香港居民身份證以作登記。另外，價格並未包加一服務費，加一後價格為550元。

【麗悅酒店】 地址：香港灣仔皇后大道東375至377號 電話：3522 8399

【2】旭逸酒店.荃灣 人均$300食+住

旭逸酒店.荃灣位於葵涌，現時推出「食+住」套票，套票包二人住宿一晚和半自助晚餐，可以自選一款主菜如牛扒等，前菜、餐湯、海鮮及甜品為自助餐形式自取。

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這一個套票價錢為550元一晚（入住日期為星期日至四）或600元一晚（星期五、六），而且已經包含加一，除返開人均300元內，CP值十分高！不過要留意返，預訂及入住日期由即日起至2020年3月31日，但不適用於2月14、15日情人節。

【旭逸酒店】 地址：香港葵涌圳邊街15至19號 電話：3958 8333

【3】城景國際酒店 每房$800包早晚餐

位於油麻地彌敦道的城景國際酒店屬四星級，地理位置方便，與油麻地港鐵站步行距離僅五分鐘。大家即日起可以預訂酒店住宿優惠，包自助早餐、雙人泰式晚餐。套票所包的泰式晚餐有芝士焗釀蟹蓋、糯米釀雞翼等菜式，而房型則為「尊貴客房」，房內有雙人床、Wi-Fi、基本浴室設備等。

住宿套票價格為800元，即人均400元，優惠期為2020年1月2日至3月31日，不過未連加一，而且不適用於情人節，大家要注意啦。

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【香港城景國際酒店】 地址：香港九龍窩打老道23號 電話：2783 3231

【4】帝都酒店 $1000餐飲回贈

沙田帝都酒店推出「樂活假期住宿計劃」，計劃包含雙人住宿一晚以及1000元餐飲回贈額，大家可以用作扣減酒店內四間餐廳的餐飲開支，最抵當然是用來換領自助晚餐！記者為大家屈指一算，大家如果挑選平日的兩小時「生蠔.和牛.海鮮」自助晚餐，每位成人價格為468至498元（未計加一），用回贈金額扣減，即是變相免費食自助餐！

現時正推廣海鮮、生蠔、和牛自助晚餐。（帝都酒店提供）

房價為每房1000元，入住標準客房一晚，不過就不適用於1月25至28日（農曆新年期間）以及2月14至15日。

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【帝都酒店】 地址：香港沙田白鶴汀街8號 電話：2601 2111

【5】如心南灣海景酒店 最平每房$930包自助晚餐

位於黃竹坑站附近的如心南灣海景酒店，現時推廣「新年住宿餐飲優惠」，優惠套票包雙人入住一晚之外，更連雙人自助晚餐！而且不用覺得自己自私食，因為這一個套票還會贈送一盒「如心蝴蝶酥」作手信，可以帶回家轉贈家人！

（如心南灣海景酒店提供）

套票適用於即日至2020年1月30日，記者在如心南灣海景酒店的官方網頁進行預訂，平日1月14日入住的話，價錢為每房930元；而1月25日星期六入住的話，套票價格則為1080元，以上價格已連加一。

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【如心南灣海景酒店】 地址： 香港仔黃竹坑道55號 電話： 3968 8888

【6】麗豪酒店 每房$1150連自助晚餐

麗豪酒店「食．住．歎」無限Fun住宿計劃有多款配搭可以選擇，有Spa、餐飲等等，當中的B計劃為兩人入住一晚客房，以及於酒店餐廳吃自助晚餐。惠顧套票的客人更可以於酒店酒吧「仙吧」享用迎賓特飲一杯！

麗豪酒店的自助餐有多款海鮮。（酒店官方圖片）

套票價格為每房1150元已連加一，優惠期由即日起至2020年2月29日，大家可以透過酒店官網預訂。

【麗豪酒店】 地址：香港沙田大涌橋路34-36號 電話：2649 7878

【7】如心艾朗酒店 1155元包半自助晚餐 更送一盒蝴蝶酥

位於觀塘的如心艾朗酒店，現時所推廣的優惠套票則包雙人半自助晚餐及免費享用房內迷你酒吧飲品，更有一盒「如心蝴蝶酥」作手信，套票價錢為1155元，只適用於酒店官網預訂。

觀塘如心艾朗酒店房間內部。（酒店官網圖片）

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【觀塘如心艾朗酒店】 地址：香港觀塘創業街38號 電話：3968 8666

【8】挪亞方舟度假酒店 包早餐、自助晚餐 更送入場門票

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店，推出「慢活享樂住宿套票」，套票除了有酒店住宿一晚，更包早餐、自助晚餐及兩張挪亞方舟的兩日門票！

（挪亞方舟網頁圖片）

這個套票最低價格為雙人大床客房，套票價格為1200元（星期一至五）、1400元（星期六日及公眾假期），如想預訂，大家須於官方網頁直接預訂客房，並剔選「慢活享樂住宿套票」。

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