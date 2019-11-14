香港酒店優惠│月租$6380抵過住劏房！推薦6個12000元內月租計劃

「住酒店平過租屋」相信這一段時間大部份人都聽過這句說話！社會不穩，來港旅客人數大減，不少酒店都劈價救市，除了不同的酒店食加住套票，最近更推出優惠月租價吸引客人，包清潔、水電煤之餘，還可以享用酒店設施，實在比租屋更吸引！

華逸酒店房間內部。（網上圖片）

【1】華逸酒店 最低價格！月租價6380元全包

華逸酒店位於青衣，其實是海逸酒店集團旗下的其中一間酒店，走經濟實惠路線。酒店長期都有做「30日連續入住推廣優惠」，11、12月的價錢為每29晚6380元。記者打電話查詢，房型多為兩張單人床，如果堅持想要一張雙人床，就要視乎酒店房間供應再做安排。房內有平面電視、迷你雪櫃及風筒，不過不包梳洗用品，需要自己帶。價錢已包含所有加一服務費及每十日一次的房間清潔費用，同時更可免費使用酒店內的健身設備。酒店內設泳池，但於九月已關閉，至2020年暑假方會再開放。

雖然價格便宜，但記者就認為這間酒店地理位置不甚方便，步行距離並無港鐵站，而且附近食肆亦不多。如要外出，就需要乘搭酒店穿梭巴士來往青衣港鐵站或尖沙嘴，或乘搭小巴直達葵芳站，車程約10分鐘。

【華逸酒店】 地址：香港青衣路1號 電話：2129 9988

旭逸酒店房間內部。（酒店官方照片）

【2】旭逸酒店 地理方便 月租價8400元起

位於葵涌的旭逸酒店‧荃灣、位於葵興的旭逸雅捷酒店‧荃灣及位於旺角砵蘭街的旭逸酒店‧旺角現時都有提供長期住宿優惠，三間酒店都屬新開幕，當中旭逸酒店‧荃灣更只開幕3年。連續28晚的住宿價為8400元，房型為2人標準客房，可選雙人床或兩張單人床，房間亦包WiFi、免費咖啡及茶、浴室用品及拖鞋。如果選住旭逸酒店‧荃灣，更包酒店內的一次晚餐及迎賓飲品。

三間酒店的10分鐘步行距離內都有港鐵站，而且可以有每日房間清潔，優惠期至12月31日，8400元的價位，記者覺得算抵玩啊！

【旭逸酒店‧荃灣】 地址：葵涌圳邊街15-19號 電話：3958 8333

【旭逸雅捷酒店‧荃灣】 地址：香港葵涌嘉慶路12號 電話：3986 1888

【旭逸酒店‧旺角】 地址：旺角砵蘭街60號 電話：2710 3688

悅品酒店‧荃灣的套票包基本房型，如需雙人床要主動提出。（資料圖片）

【3】悅品酒店‧荃灣 月租價11500元起

悅品酒店於全港有四間，都有提供月租式長期住宿計劃優惠，勝在酒店新，而且廁所日用品齊全！最低價為位於葵涌的悦品酒店‧荃灣，月租由11500元起，水、電、房內WiFi全包，可以享用酒店內的健身室設備，同樣包每日客房清潔。而地理位置方面，這間酒店位於工業區內，景觀實屬麻麻，但與葵興港鐵站步行距離八分鐘，算是方便！

+ 4 + 3 + 2

【悅品酒店‧荃灣】 地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號 電話：3891 1968

北角M1酒店房間內部。（官方網頁圖片）

【4】北角M1酒店 12月月租價10500元

北角M1酒店位於港島北角，與北角港鐵站步行距離僅五分鐘，附近有戲院、餐廳、超市，算是十分方便！

網站上寫有「長期住宿推廣優惠」，記者打電話前去詢問，酒店方面回覆套票不一定要租一個月，14日起可以優惠價格租住，價格為11月每晚280元，12月則為每晚350元。記者屈指一算，假如在12月全月住宿，都只是10500元（$350 x 30晚），若由11月尾開始租住，價格更便宜。不過酒店方面就多番強調，每個月價格都不一樣，大家租住之前要問清楚。

【北角M1酒店】 地址：北角春秧街112號 電話：2116 8888

帝景酒店房間內部。（酒店官方網頁圖片）

【5】帝景酒店 客房望海景 月租11800元

帝景酒店位於汀九，景觀望海，屬四星級酒店，長期住宿優惠為每月11800元，同樣包每日客房清潔、房間內日用品，更可免費使用游泳池、桑拿、健身室等設施。海景的確十分吸引，不過地理位置位於汀九，不近任何港鐵站，途經的巴士路線也少之又少，附近亦無食肆，但好在帝景酒店有提供來往荃灣港鐵站及荃灣西西鐵站的穿梭巴士，班次約每十分鐘一班。

【帝景酒店】 地址：香港荃灣汀九青山公路353號 電話：3716 2888

富薈馬頭圍酒店房間內部。（官方網頁圖片）

【6】富薈馬頭圍酒店 包早餐 月租12000元

CP值超高！富薈馬頭圍酒店月租12000元，可選房型有「尊薈」（一張雙人床）及「卓薈」（兩張單人床），房內有電視、電熱水壺、雪櫃及風筒等基本電器。月租房客亦可使用酒店內的健身室、電腦室，而且有「iLounge」提供24小時的免費咖啡或茶。最吸引是酒店提供每週一次的免費自助洗衣乾衣服務，十分適合打工仔！

這個月租套票同樣包每日房間清潔。雖然比其他酒店貴一點，但包每日歐陸早餐，每天早上都可以吃到豐富又熱辣辣的食物。雖然位置不近港鐵站，但土瓜灣有不少小巴巴士可到，或可乘搭酒店穿梭巴士到西九龍站、黃埔港鐵站或紅磡站。