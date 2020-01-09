Dickies新春減價全店4折起　連帽衛衣/外套/短褲/帆布袋低至$99

潮牌Dickies一件外套正價要六百多元，但由即日起推出新春購物優惠，店內正價服飾包括衛衣、連帽衛衣、外套、牛仔褲低至4折發售，最低只需$99就能入手，新年買衫是時候。

熱賣衛衣/外套折後約$230/件

新年將至，不少服裝品牌都準備去冬迎春，在新春佳節前進行大減價。Dickies的印花衛衣與外套向來受不少年輕人追棒，貪其用料不錯，款式也夠潮。在今次優惠中，正價商品以一件6折，兩件4折低價發售，原價售$569的連帽衛衣折扣後只售$228，粉絲可以趁機會低價入手。

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夏季短Tee/短褲全售$99

今個冬天較和暖，隨著春天來臨，溫度也將逐漸上升。今次優惠當中，Dickies短Tee與短褲$99發售，怕熱的朋友可以藉機會以優惠價格購買上季春夏服裝。

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全場配件 半價

Dickies除了多款服飾推出減價，配件袋款都有優惠。延續聖誕優惠，今次新春全店冷帽、Cap帽、尼龍袋等配件都有半價優惠。唯一較可惜，不少年輕人至愛帆布隨行袋未有折扣，以原價$120發售。

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Dickies於即日起分別於將軍澳與尖沙咀分店有相關推廣優惠，官方暫時未有公佈確實結束日期。根據記者了解，門市商品仍有庫存，但要留意部分熱賣商品有機會斷碼，有興趣的話，就要把握機會盡快購買。

※ 優惠詳情： 正價服裝一件6折，兩件4折 短Tee/短褲一律$99 全線配件半價 ※ 以上優惠資料以Dickies官方公佈為準

同期優惠快訊

Nike特選會員購物低至半價

Nike新春優惠期間，購買兩件商品即刻享72折（8折，另額外9折），特選會員可享半價優惠。相關優惠同步在網店與門市開始，兩者貨品相同。新註冊網上商店會員取得限定優惠劵，可於購買時額外減$100。

優惠日期： 即日起至2020年1月31日 部分優惠結束日期有異，詳情根據官方網站發佈為準。

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便利店換購SANRIO限定圓咕碌/硅藻土吸水墊

便利店7-Eleven推出獨家SANRIO「圓咕碌收納盒」與「360度旋轉收納盤」，另加推「限量新年別注版圓咕碌」與「硅藻土吸水墊」，直線抽擊少女心。

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