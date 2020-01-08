武漢肺炎│藥房炒貴10倍　6款海外網購防病毒口罩低至6毫一個　

受到武漢肺炎消息影響，近日香港出現外科口罩及N95口罩搶購潮，不少地區藥房的口罩庫存已經全數售罄，更有報道指有藥房將原價$50的盒裝口罩坐地起價近10倍發售，令人嘩然。不想捱貴價，又不想與人盲搶口罩？編輯精選以下6個海外網購推介，讓大家能夠以合理價格購買口罩！

近月香港人對口罩需求不斷增加，不少人都開始透過網上途徑，按照需要購買心水口罩，以預防病毒。其中美國購物網站Amazon就有大量現貨發售，另外日本樂天以及台灣部分網站仍有存貨，大家可以自行格價選購。

海外網購口罩需要支付運費，但因海外購物網站不定時進行減價促銷，價格甚至比本地購買更便宜，因此近日受到不少香港網民推崇。（網上圖片）

外科口罩低至 HK$0.66/1個

外科口罩能夠有效過濾細菌與病毒，密合度較高，透氣度較大，舒適感較佳，因此也成為大家搶購的主要目標。記者在Amazon網頁上搜尋，發現在香港被炒賣的外科口罩仍有大量存貨，購買指定數量以上，單一口罩價格可低至港幣$0.66一個。

以下這款牌子名為FWPP的一次性外科口罩，網頁介紹採取4層濾芯設計，保暖性能較佳，適合在冬天穿戴。該款口罩提供50個或600個售賣，以買600個為例，除開平均每個口罩約港幣$0.66一個。

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FWPP 4層加厚外科掛耳式一次性口罩（按此看更多資料）

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同樣在Amazon有售另一款口罩，採用全黑色三層設計，較上述另一商品少一層濾芯。一盒內含100個口罩，每個口罩售港幣約$0.62一個。

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一次性防塵過濾口罩（按此看更多資料）

N95口罩特價減近$50

不少人都會選購了N95口罩，作為抵擋混濁空氣與病菌的選擇。N95型口罩能隔除95%空氣中的懸浮粒子，而且口罩採取立體設計，無需擔心出現如外科口罩般，容易錯誤反轉穿戴的困擾。

記者在Amazon中發現，近期較多人使用的3M-8200仍有存貨，網購20個裝有約8折優惠，買滿 49 美元更免費直送香港。

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3M 8200HB3-A（按此看更多資料）

截至出稿時間，以上三款口罩商品於Amazon上仍有存貨，部分商品有提供限時優惠。需要注意，Amazon商品優惠價格浮動，想用最平價格入手，就要謹記把握購買機會。

其他口罩推介 舒適美觀防菌

Amazon優點在於貨量充足，可惜遠水不能就近火，直運到港至少也需要近一周時間。如果想要更多選擇，或者希望挑選寫更美觀、更舒適的口罩款式，記者於其他網站挑選了3款口罩，需要購買不妨先參考一下。

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【4】elleair超強阻PM2.5 口罩（按此看更多資料）

【5】3M Nexcare 舒適口罩拋棄式活性碳2片包（按此看更多資料）

【6】藍鷹牌 N95醫療口罩 成人立體型醫用口罩（按此看更多資料）

記者推介以上6款高性價比口罩，部分商店提供消費滿指定價格直運到港；也有部分不支援全球運送，需要使用市面上全球代購運送服務。