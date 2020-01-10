BTS英國男粉為扮偶像整容15次　帶着紙牌智旻做這事令ARMY震怒！

韓國組合BTS紅遍全球，於歐美地區的人氣亦相當高。英國的男子Oli London，因為太喜歡成員智旻，幾年前開始不斷整容，想將自己變成他。最近，他再做了一件瘋狂事，受粉絲批評。

Oli London／DailyMail圖片

BTS智旻／facebook@bangtan.official

短暫居於韓國期間愛上BTS

來自英國的男子Oli London，現年29歲，2013年曾經到韓國的濟洲島短暫居住，期間偶然看到BTS的舞台之後，便愛上了智旻，並決心要整容變成像智旻一樣的人。第一次整容大約是8年前，當時他因為滿面暗瘡而感到不安，亦因為覺得自己的鼻子太大所以整容。近5年期間，他多次飛到韓國，整容超過15次，共花了165,000美金（約港元130萬），就連他的朋友也對他冷嘲熱諷：「你知道米高積遜的下場嗎？」

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訂製紙牌公仔做瘋狂事

如果在街頭見到偶像的紙牌公仔，相信粉絲都會像看到真人一樣興奮，還會跟它拍照，甚至有粉絲會訂製偶像的1:1紙牌公仔放在家中，令自己可以無時無刻看見他。而Oli London亦有這樣做。他訂製了一個智旻的紙牌公仔，甚至還帶「他」飛到美國的拉斯維加斯。根據英國媒體DailyMail的報道，Oli跟智旻的紙牌公仔於拉斯維加斯的Viva Las Vegas Wedding中舉行了婚禮。

在婚禮當天，Oli與「紙牌公仔智旻」在場地負責人Ron Decar的見證下，成為了「夫妻」。他在接受DailyMail的訪問時表示非常感動，「智旻是我的偶像，我花了很多錢整容都是為了令自己變得像他，現在，我竟然還嫁了給他」。

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極端行為惹爭議

雖然這個婚禮是沒有法律效力，不過極端行為卻引起大批BTS粉絲不滿，斥責Oli的行為「噁心」，「令人震驚」，亦有粉絲批評他「不尊重智旻」，「不配做BTS和智旻的粉絲」、「你的存在簡直是智旻的惡夢」。