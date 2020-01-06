韓網熱議7個70、80後男神若回到20歲　你揀玄彬、孔劉定車銀優？

20年前，智能手機還未興起。在沒有美圖APP、沒有P圖的技術下，展現出來的，永遠是最真實的一面。近日，有韓網民於論壇上開po討論「23歲姜東元vs 23歲車銀優」的話題，引起大批網民留言，不少人認為，如果玄彬、姜東元這些男神以20歲時候的樣子在現在出現，一定能成為國寶級帥哥。

姜東元20代的模樣／網上圖片

車銀優／fantagio圖片

每個時代都總會有代表性的帥哥存在。而現在在韓國最有代表性的帥哥，應該非車銀優莫屬了。1997年出生的車銀優，現年23歲（實齡22歲），有「臉孔天才」之稱。近日，韓網民熱烈討論「23歲姜東元vs 23歲車銀優」，引來大批網民留言，貼出多名男神昔日的照片。如果只能選一個，大家會認為誰是男神？

昔日男神

【1】孔劉

1979年7月10日出生的孔劉，現年40歲。2016年出演劇集《鬼怪》和電影《屍殺列車》而人氣急升。

【2】玄彬

1982年9月25日出生的玄彬，現年37歲，最近於劇集《愛的迫降》飾演北韓軍官，掀起全城追劇熱潮。

【3】鄭雨盛

1973年3月20日出生的鄭雨盛，現年46歲，是韓國公認親民又演技好的影帝級人馬。去年，他再度憑著電影《證人》獲得青龍電影獎的「最佳男主角獎」。

【4】姜棟元

1981年1月18日出生的姜棟元，現年38歲，近年專注於電影的發展。萬眾期待的《屍殺列車》續集，將由他擔任男主角，預計會在今年8月上映。

【5】宋承憲

1976年10月5日出生的宋承憲，現年43歲，是於香港、日本等地帶起韓流的代表演員。

【6】趙寅成

1981年7月28日出生的趙寅成，現年38歲，有「國民哥哥」的別稱。身高188cm的他，亦是長腿oppa的始祖之一。

【7】元斌

1977年11月10日出生的元斌，現年42歲，曾經憑著《藍色生死戀》而爆紅。

現代男神

【8】車銀優

1997年3月30日出生的車銀優，是組合ASTRO的成員兼演員，有「臉孔天才」的別稱。

【9】V

1995年12月30日出生的V，本名金泰亨，是組合BTS的成員，曾經拿過「全球百大最帥男星臉孔」的第一名，因而有「世界第一帥」的別稱。

【10】世勳

1994年4月12日出生的世勳，是組合EXO的「忙內」（老么），亦是隊員公認最帥的成員。

總多位昔日與現代男神，大家又認為誰才是真正的男神？留言說出你的心聲～