C.P.U.新年減價低至41折　NIKE/PUMA/Adidas波鞋　折上折$224起

新春佳節將至，又是時候置新裝。C.P.U. 進行春節優惠，Nike、Adidas、Puma、New balance等多個潮流品牌波鞋劈低至41折發售，連減價少見的Nike Air Huarache系列都有優惠！

準備踏入鼠年，各大品牌紛紛推出大減價。C.P.U.過往舉辦減價促銷普遍約9折左右，對不少人而言仍然未夠吸引。而今次C.P.U. 推出春節優惠，潮流波鞋低至41折發售，潮流鞋款最平只需$249就能購買回家，優惠價格相當誘人！

C.P.U.進行新春大減價，多款潮流波鞋減價發售。（開罐製圖）

10款鞋款 潮流、易襯、低至41折！

C.P.U.在今次的春節優惠中，精選品牌鞋款減至半價發售。其中NIKE鞋款同時適用於另一「兩件享9折」優惠，折上折後約41折。

NIKE AIR HUARACHE CITY LOW

NIKE AIR HUARACHE系列多年來一直受到不少名人與粉絲喜愛。今次C.P.U.進行的優惠鞋款為HUARACHE CITY LOW。此鞋款融入了90年代街頭元素，後方的魔術貼加入了個性化設計，可以自行更換配色。今次優惠鞋款包括兩款配色 —— 粉紅與黑白，低至半價發售。

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低至$224入手NIKE潮鞋！

另外還有9對抵買鞋款推介，當中包括同屬NIKE HUARACHE家族的NIKE AIR HUARACHE DRIFT，低至$224就能入手一對NIKE潮鞋。

泫雅至愛PUMA波鞋同屬一系的THUNDER FASHION 2.0也有優惠，但優惠鞋款不能與以上提及NIKE商品般享有「多買有折」折上折優惠。

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Adidas鞋款正價三件7折優惠

今次優惠中，Nike、Puma與New balance多款波鞋大幅度降價，然而Adidas所有鞋款單件價就沒有減價，但正價鞋款則一律「三件7折」，配搭優惠購買Adidas NMD系列鞋款，折後低於千元。對於粉絲而言仍然屬於入手好時機。

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C.P.U.官方暫時未有公佈優惠結束日期，相信優惠商品售完即止。如果對以上鞋款有興趣，或者希望尋找更多心水鞋款，可以前往C.P.U.門市選購。

※ 以上優惠資料以C.P.U.官方公佈為準

同期優惠快訊

Nike特選會員購物低至半價

Nike新春優惠期間，在專門店與官方網站購買兩件商品即刻享72折（8折，另額外9折），特選會員可享半價優惠。相關優惠同步在網店與門市開始，兩者貨品相同。新註冊網上商店會員取得限定優惠劵，可於購買時額外減$100。

優惠日期： 即日起至2020年1月31日 部分優惠結束日期有異，詳情根據官方網站發佈為準。

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更多資訊：2020新春波鞋限時優惠 NIKE/Adidas/PUMA/VANS 7大品牌45折起

便利店推SANRIO限定圓咕碌/硅藻土吸水墊

便利店7-Eleven推出獨家SANRIO「圓咕碌收納盒」與「360度旋轉收納盤」，另加推「限量新年別注版圓咕碌」與「硅藻土吸水墊」，直線抽擊少女心。

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