新年不想見人？怕應酬親戚？15題社交焦慮測試　附專家5招拆解

大家的新年過得如何？有否被眾多親戚好友的熱情問候嚇怕？有否覺得自己討厭拜年、又或害怕與親戚交談？擔心自己可能有社交焦慮？《開罐Opener》請來臨床心理學家鄒凱詩講解社交焦慮。

有航空公司曾發表港人新春調查，發現有28%受訪年輕港人選擇新年外遊，以逃避拜年壓力。選擇外遊避年不代表什麼，但如果拜年令你有好大心理壓力，就要留意。臨床心理學家鄒凱詩分享，有社交焦慮患者未到新年，就已擔心「到時候親戚同我請嘢點算好」、甚至有焦慮的徵狀出現，例如出汗、臉紅、失眠。

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臨床心理學家鄒凱詩解釋，「如果在社交場合，有過份焦慮不安的情緒，而這種不安比同齡人嚴重，對日常生活構成影響，並因而感到困擾，就代表有社交焦慮症」。鄒凱詩建議受社交焦慮困擾人士，應逐步面對恐懼，不應逃避，否則只會令情況越嚴重。

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孤僻有罪？不止是大時大節，平日日常生活都會有想避開人群的時候。有網民於討論區發文指，發現自己越來越孤僻，年紀越大，就越想維持最低限度的社交，「會想照顧自己的內心，善待自己的感覺」，不會受朋輩的壓力，而去出席明知只是去陪笑的尷尬聚會。網民更列出10個孤僻症狀，偶覺孤獨的你，中了多少項？

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