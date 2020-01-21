年宵花市2020｜一文看清港九新界15個新春市集攤檔　附和你宵攻略

2020農曆新年即將到來，大家有預備與家人一起去逛年宵花市、行個大運嗎？今年食環署一共舉辦了15個年宵市場，遍佈香港、九龍、新界各區。今年年宵市場將不設乾貨攤位，較為失色，但依然有以售賣年花為主的濕貨攤位與醫肚仔必備的熟食攤檔。

15年宵市場時間地址

由食環署主辦的15個年宵市場，遍佈港九新界各區。雖然今年花市失去了乾貨點綴，但仍有售多款年花，未至於完全失色。想來年福星高照，就要留意一下15個年宵市場的地址、交通前往方法，把握開放時間，前往購買年花擺放家中，旺旺姻緣財富了！

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食環署旗下15個年宵市場詳情

今年食環署旗下個個年宵都百花爭艷，目標購買桃花、百合等年花就最適合不過，但要注意，當中有6個年宵市場不設熟食攤檔，因此目標掃街填肚的朋友們，建議在前往年宵市場前，先做好資料搜集為妙！

開放日期：即日起 至 1月25日(年初一)清晨

民間自發舉辦12年宵市集

由於今年官方年宵市場不設乾貨攤位，對於不少家庭與年輕人而言，的確吸引力大減。《開罐Opener》記者整理集合了12個民間自發籌組的年宵市集，除了能見過往熟悉常見的新年精品，在龍門冰室主辦的「農曆新年和理宵」或D2 Place香城市集，都能見不少本地手作物品。

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