【性愛那些事#35】在乎妳所以打手槍？　女生要知男生自慰3大原因

開罐
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所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

相信不少男生都有打手槍的習慣，可是在女朋友眼中，「男友有了我之後還要打手槍，是不是示愛我了」之類的小劇場，甚至會非常介意對方打手槍。情趣女王SallyQ表示，男生打手槍其實很正常，而且是因為他很在乎你！

男生打手槍是因為他在乎你？（圖上圖片）

SallyQ認為，在男生的角度看，做愛和打手槍的分別，就如一餐精緻的晚餐，和快餐店的速食食物，兩者有本質上的分別。到底這是怎麼一回事？

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不少朋友都會有一個迷思，到底打手槍會否早洩？情趣生活顧問夫人表示，早洩有3大原因及解決方法。

↓↓↓　按圖看早洩3大原因及解決方法　↓↓↓

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Sally Coco 創辦人Vera Lui表示，做愛就如做運動，陰道也是肌肉，因此可以通過訓練，令自己及伴侶更好地享受性愛。很多人以為潮吹是取決於女生的體質，不過Vera指出，其實可以通過訓練令女生潮吹，而且不是一件難事。

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