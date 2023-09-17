幾多分鐘才算早洩？專家拆解做愛「黃金時間」簡單一招鍛鍊持久力

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



早前教過大家最易高潮的姿勢，以及如何練習潮吹。對於男生來說，還有另一個問題：如何才算早洩？而對女生來說，做愛持續多久才算是最舒服？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，為大家講解做愛時間的秘密。

做愛時間長短經常困擾男生，「活動」多久才算是正常、或者稱得上持久？有男生更會懷疑自己「早洩」。Cindy指出，世界上的確有對不同男士做出的研究，計算出他們的平均做愛時間，而女生亦有一個生理上的做愛「極限」，一旦超出那個時間，女生們的愛液分泌就會減少，再長一點的話更會感到痛楚。

到底做愛的「黃金時間」是多久，男女之間又應如何配合呢？

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除此之外，另一位專家，性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui早前亦為大家提供了簡單的持久力訓練，一起來看看吧。

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