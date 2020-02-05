iPad/iPad Air/iPad Pro網購減價　劈價75折起　折後2000港元有找

武漢肺炎疫情持續，留在家中玩iPad就至安全。《開罐Opener》記者發現最近蘋果Apple美國官方於Amazon網店推出優惠，減價款式包括Apple iPad、iPad Pro 11"、iPad Pro 12.9"，減價幅度達75折，$2000有找就能入手新型號iPad！ ※ 不同型號規格減價幅度不同，詳情可按圖了解。

入門iPad$2000有找

此型號被 Amazon US 評為 Best Seller，最受普通用家喜愛，能夠運行大部分主流軟件程式，並支援Apple服務，規格較為普通也可接受，是不少果粉的入門首選。今次 iPad 10.2 吋減價雖然未夠黑色星期五抵，但75折起優惠價格仍然相當有睇頭。

入門版 iPad 32GB Wi-Fi 版本香港定價為HK$2,599，於 Amazon US 則售HK$2,555(US$329)，原價本來就比香港定價便宜。現75折後以低價HK$1,934(US$249)發售；如需較大容量，iPad 128GB Wi-Fi 版本同樣有約75折優惠，兩者折後價格相當值得入手。

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專業向iPad Pro激減逾$1500

iPad Pro 功能齊全、性能優秀，能夠替代電腦進行大部分工作，更能夠連接使用最新一代Apple pencil，受美術設計使用者歡迎，惟此產品定價較貴，參考香港香港Apple官方網站，iPad Pro最低規格定價為HK$6,399。

今次 Amazon US iPad Pro 減價包括兩種尺寸及多款規格版本，減價幅度約在10%至16%，足足減高達約US$199.1(HK$1,547)，需要選購人士不妨把握減價機會。

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iPad Air都有優惠 減幅未算吸引

iPad Air作為 iPad 系列中的中階機款，雖然比上不足，但鏡頭、核心硬件等性能都較入門iPad優秀，比下絕對綽綽有餘。記者查看發現 iPad Air 同樣有優惠，減價幅度約在8%至11%，未算吸引。相對較驚喜的是 64GB 金色版本, 香港定價HK$3,999的 iPad Air , 在Amazon 20%折後僅售HK$3,106(US$399.99)，記者截稿前查看仍有存貨。

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網購iPad全球保養

在海外網站購買電子器材時，又是否會提供保養呢？記者致電蘋果Apple香港官方門市查詢，店員回應 iPad Wi-Fi 版本提供全球保養，即美國版 iPad Wi-Fi 版，也能夠在香港Apple使用保養服務；惟 LTE版本則只限當地保養，建議入手前需細心考慮。

Wi-Fi 版本會提供全球保養，即美國版 iPad Wi-Fi 版，也能夠在香港Apple使用保養服務（HK01攝）

部分機款無直運 需使用集運服務

Amazon US 特價優惠固然吸引，但要留意部分機款並不提供香港直運服務，只可送遞至美國本土地址。用家需要利用海外集運服務，才能將貨物轉運至香港。以iPad 10.2 吋為例，估計重量約在3磅左右，使用海外集運服務的運費約在$100左右。

記者以集運公司Buyandship為例，讓大家輕易掌握海外集運的方法。

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